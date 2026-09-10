سلاح تحت المقاعد .. طائرات مدنية أميركية تنقل سرا عتادا عسكريا لإسرائيل

خبرني - كشفت بيانات شحن ووثائق مفتوحة المصدر عن قيام شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" باستئناف نقل عتاد وقطع غيار عسكرية مخصصة لإسرائيل على متن رحلات الركاب المدنية.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر بسبب تعليق الرحلات الجوية المباشرة عقب اندلاع الحرب مع إيران.

وبحسب ما أورده موقع "ذي إنترسبت"، فإن هذا الاستئناف يأتي بالتزامن مع صدور تقرير استقصائي موسع أعدته 4 منظمات حقوقية وبحثية، هي "وحدة أبحاث الحركة" و"حركة الشباب الفلسطيني" و"الحظر الشعبي من أجل فلسطين" و"الاشتراكيون الديمقراطيون في أمريكا".

ويوثق التقرير عمليات نقل خفية لآلاف الشحنات العسكرية بالتوازي مع الحرب على قطاع غزة ولبنان والهجمات المتبادلة مع إيران.

ووفقا للأرقام والإحصاءات الواردة في التقرير، رصد الباحثون ما مجموعه 2761 شحنة عسكرية موجهة لشركات تصنيع أسلحة إسرائيلية، جرى نقلها على متن 160 رحلة ركاب مدنية تابعة للشركة خلال الفترة بين 24 يوليو/تموز 2025 و27 فبراير/شباط 2026، وهو ما يعادل زهاء 3 آلاف حمولة عسكرية على مدى 7 أشهر.

وعند تحليل عينة شملت 546 شحنة، تبين أن من بينها 131 شحنة تحتوي على قطع غيار لمقاتلات "إف-35" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن"، و67 شحنة تضم مكونات خاصة بطائرات حربية ومروحيات أخرى.

كما شملت العينة 28 شحنة لقطع غيار دبابات ووحدات تصويب وعرض للمدفعية، إضافة إلى أكثر من 100 شحنة لمعدات اتصال وراديو وشاشات مثبتة على الخوذ ومستلزمات تقنية ودقيقة.

جهات التسلّم

وعلى صعيد جهات التسلم والتوزيع داخل إسرائيل، وُجهت 2070 شحنة مباشرة إلى شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems)، التي تُعد أكبر منتج للأسلحة في إسرائيل.

كما سُلمت 78 شحنة إلى المقر الرئيسي لشركة "لوكهيد مارتن" في إسرائيل، في حين وُزعت مئات الشحنات الأخرى على وزارة الدفاع الإسرائيلية وعدد من القواعد الجوية العسكرية، بما فيها المركز العملياتي لأسطول طائرات"إف-35 آي".

وحول مسارات الرحلات الجوية محليا ودوليا، أوضح التقرير أن 2565 شحنة نُقلت مباشرة من مطار "نيوآرك ليبرتي" في نيوجيرسي إلى تل أبيب، وغالبها عبر الرحلتين المدنيتين رقم 84 ورقم 90، كما انطلقت 36 شحنة من مطار شيكاغو، و9 شحنات من واشنطن.

وفيما يخص حركة النقل الداخلي في الولايات المتحدة لتجميع المكونات ونقلها إلى نيوآرك، وُثق وصول 235 شحنة عبر رحلات داخلية من مطارات دالاس-فورت وورث، وهيوستن، وأتلانتا، وسان فرانسيسكو، ولوس أنجلوس، وواشنطن دالاس، وشيكاغو أوهير، وسجل خط "دالاس–فورت وورث إلى هيوستن" الكثافة العليا بـ128 شحنة، يليه خط "هيوستن إلى نيوآرك" بـ90 شحنة.

رحلات وتفاصيل

وفي تفاصيل رحلة الاستئناف الأولى، تتضمن رحلة الركاب رقم 90 المنطلقة من مطار نيوآرك إلى تل أبيب 5 شحنات عسكرية تابعة لمنظومة "إلبيت سيستمز"؛ تتوزع بواقع شحنة واحدة لقسم "البصريات الإلكترونية" في رحوفوت، وشحنة لشركة "إلبيت سيستمز لاند" (IMI Systems سابقا) في رمات هشارون، و3 شحنات لمنشأة الشركة في كرميئيل، وصُنفت إحدى هذه الشحنات رسميا ضمن برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الأمريكية "إف إم إس" (FMS).

واختتم التقرير بالإشارة إلى عدم رصد أي مواد خطرة صريحة على متن رحلات الركاب، إلا أن الاعتماد على البنية التحتية المدنية لنقل قطع المقاتلات والدبابات يثير علامات استفهام قانونية وأخلاقية بشأن مدى تورط الشركات الأمريكية في تمكين العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ويقول موقع "ذي إنترسبت" إن المتحدث باسم شركة "يونايتد إيرلاينز" وممثلي شركات "إلبيت سيستمز" و"لوكهيد مارتن" ووزارة الدفاع الإسرائيلية امتنعوا عن التعليق على الاستفسارات الموجهة إليهم.