الأردن .. ايقاف خطوط انتاج أربع منشآت خالفت اشتراطات المنتجات الخالية من الغلوتين

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عن تنفيذ فرق الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة دراسة مسحية ميدانية لرصد مدى الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالمنتجات الخالية من الغلوتين.

وأوضحت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات أن الدراسة المسحية الميدانية شملت حتى تاريخه الكشف على 61 منشأة منها مخابز، ومطاعم، ومقاهي، ومتاجر، إلى جانب تتبع حالة الترخيص ونتائج الفحص المخبري للعينات، مضيفة أن نتائج الدراسة حتى تاريخه أظهرت التزام معظم المنشآت المرخصة بالاشتراطات المعتمدة، فيما تم رصد أربع منشآت مخالفة وتم إيقاف خطوط إنتاجها عن العمل لتصويب الأوضاع.

وتهيب المؤسسة بجميع المنشآت العاملة في مجال تداول المنتجات الخالية من الغلوتين بضرورة الالتزام بالتشريعات والتعليمات المعتمدة، من حيث الحصول على التراخيص اللازمة من المؤسسة، حيث يُمنع تداول ( تصنيع أو تحضير أو بيع أو تجهيز) أي منتج تحت مسمى أو ادعاء «خالي من الغلوتين» (Gluten Free)، أو الإعلان عنه أو تقديمه على هذا الأساس، دون الحصول على الموافقة اللازمة من المؤسسة، وبما يضمن سلامة الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية تناول منتجات خالية من الغلوتين.

وفيما يخص احتمالية حدوث التلوث التبادلي أثناء مراحل التصنيع أو التحضير، نوهت المؤسسة منتجي هذه الأغذية إلى أن ضمان خلو المنتج من الغلوتين لا يقتصر على مكونات المنتج النهائي فحسب، وإنما يتطلب الالتزام بالاشتراطات اللازمة لمنع حدوث التلوث التبادلي أثناء مراحل التصنيع أو التحضير، بما يشمل المواد الخام، والأسطح، والأدوات والمعدات المستخدمة، والعاملين وجميع الممارسات المرتبطة بسلامة المنتج.

وتؤكد المؤسسة أن الدراسات المسحية الميدانية وحملاتها الرقابية مستمرة للتحقق من مدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، داعية المواطنين إلى التأكد من حصول المنشأة على الموافقات اللازمة قبل شراء أو طلب منتجات مصنفة «خالية من الغلوتين»، حيث تلزم المنشآت بعرض الموافقة الصادرة عن المؤسسة في المنشآة بشكل واضح أمام الجمهور.

إلى ذلك دعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الساعة من خلال الخط الساخن على الرقم 117114 وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000

