*
الجمعة: 11 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • الأردن .. ايقاف خطوط انتاج أربع منشآت خالفت اشتراطات المنتجات الخالية من الغلوتين

الأردن .. ايقاف خطوط انتاج أربع منشآت خالفت اشتراطات المنتجات الخالية من الغلوتين

  • 10 أيلول 2026
  • 13:00
الأردن ايقاف خطوط انتاج أربع منشآت خالفت اشتراطات المنتجات الخالية من الغلوتين

خبرني  - أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عن تنفيذ فرق الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة دراسة مسحية ميدانية لرصد مدى الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالمنتجات الخالية من الغلوتين.

وأوضحت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات أن الدراسة المسحية الميدانية شملت حتى تاريخه الكشف على 61 منشأة منها مخابز، ومطاعم، ومقاهي، ومتاجر، إلى جانب تتبع حالة الترخيص ونتائج الفحص المخبري للعينات، مضيفة أن نتائج الدراسة حتى تاريخه أظهرت التزام معظم المنشآت المرخصة بالاشتراطات المعتمدة، فيما تم رصد أربع منشآت مخالفة وتم إيقاف خطوط إنتاجها عن العمل لتصويب الأوضاع.

وتهيب المؤسسة بجميع المنشآت العاملة في مجال تداول المنتجات الخالية من الغلوتين بضرورة الالتزام بالتشريعات والتعليمات المعتمدة، من حيث الحصول على التراخيص اللازمة من المؤسسة، حيث يُمنع تداول ( تصنيع أو تحضير أو بيع أو تجهيز) أي منتج تحت مسمى أو ادعاء «خالي من الغلوتين» (Gluten Free)، أو الإعلان عنه أو تقديمه على هذا الأساس، دون الحصول على الموافقة اللازمة من المؤسسة، وبما يضمن سلامة الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية تناول منتجات خالية من الغلوتين.

وفيما يخص احتمالية حدوث التلوث التبادلي أثناء مراحل التصنيع أو التحضير، نوهت المؤسسة منتجي هذه الأغذية إلى أن ضمان خلو المنتج من الغلوتين لا يقتصر على مكونات المنتج النهائي فحسب، وإنما يتطلب الالتزام بالاشتراطات اللازمة لمنع حدوث التلوث التبادلي أثناء مراحل التصنيع أو التحضير، بما يشمل المواد الخام، والأسطح، والأدوات والمعدات المستخدمة، والعاملين وجميع الممارسات المرتبطة بسلامة المنتج.

وتؤكد المؤسسة أن الدراسات المسحية الميدانية وحملاتها الرقابية مستمرة للتحقق من مدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، داعية المواطنين إلى التأكد من حصول المنشأة على الموافقات اللازمة قبل شراء أو طلب منتجات مصنفة «خالية من الغلوتين»، حيث تلزم المنشآت بعرض الموافقة الصادرة عن المؤسسة في المنشآة بشكل واضح أمام الجمهور.

 إلى ذلك دعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الساعة من خلال الخط الساخن على الرقم 117114 وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ذوو الطفل إلياس يصفحون عن سائقة الحافلة - تفاصيل العطوة
ذوو الطفل إلياس يصفحون عن سائقة الحافلة - تفاصيل العطوة
  • 2026-09-11 00:45
صناعيو إربد يحسمون انتخابات الغرفة بالتزكية
صناعيو إربد يحسمون انتخابات الغرفة بالتزكية
  • 2026-09-10 23:10
العيسوي يطمئن على مصابي حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم
العيسوي يطمئن على مصابي حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم
  • 2026-09-10 22:54
العساف: 98.7% دقة المخالفات.. و1137 بلاغا عبر
العساف: 98.7% دقة المخالفات.. و1137 بلاغا عبر "سند" خلال 48 ساعة
  • 2026-09-10 21:14
انخفاض وفيات حوادث السير 6% في الأردن خلال النصف الأول من 2026
انخفاض وفيات حوادث السير 6% في الأردن خلال النصف الأول من 2026
  • 2026-09-10 21:01
إدارة السير: تغيير مسرب مفاجئ من سائق شاحنة السبب المباشر لحادث الصحراوي
إدارة السير: تغيير مسرب مفاجئ من سائق شاحنة السبب المباشر لحادث الصحراوي
  • 2026-09-10 20:43