الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع سعودية

خبرني - أعلن المتحدث باسم "الحوثيين"، يحيى سريع، أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع "كاريال" تابعة للقوات السعودية.

وقال سريع في بيان اليوم الخميس، إن ذلك تم أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة حجة، مشيرا إلى أن الطائرة أسقطت بسلاح مناسب.

وفي وقت سابق، أعلن سريع أن الطيران الحربي السعودي شن خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية 54 غارة جوية استهدفت محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء، باستخدام مقاتلات من طراز "إف-15 إس إيه" انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، إضافة إلى طائرة من نوع "تايفون" أقلعت من قاعدة الملك فهد في الطائف وشنت غارة على محافظة الجوف.

ولاحقا، قال "الحوثيون" إنهم نفذوا عملية عسكرية ضد أهداف سعودية، فيما شهدت ثلاث مناطق سعودية حالة من التأهب بعد إطلاق صفارات الإنذار المبكر، قبل أن يعلن الدفاع المدني زوال الخطر تدريجيا.