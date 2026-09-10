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قتلى وعشرات المفقودين إثر حريق عبارة بالفلبين

  • 10 أيلول 2026
  • 12:51
قتلى وعشرات المفقودين إثر حريق عبارة بالفلبين

خبرني  - أعلن خفر السواحل الفلبيني، اليوم الخميس، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم وفُقد أكثر من 80 إثر اندلاع حريق على عبّارة قبالة جزيرة بالاوان في غرب البلاد.

وأضاف خفر السواحل أنه تم إنقاذ 43 شخصا ‌‌ليلة الأربعاء بعد اندلاع الحريق على متن العبارة "إم في جون أستر" في المياه قبالة كورون في بالاوان.

وبحسب بيانات التتبع من موقع "مارين ترافيك"، انطلقت السفينة "جون أستر" من مانيلا.

وأظهرت لقطات نشرها خفر السواحل ألسنة اللهب وهي تلتهم أجزاء من العبارة وفرق الإنقاذ وهم يضعون الجثث في أكياس للموتى.

وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل نويمي كايابياب إن سجل العبارة يتضمن 117 راكبا إلى جانب طاقم يتكون من 17 فردا.

وبناء على العدد المعلن ‌‌للناجين والقتلى، لا يزال أكثر من 80 شخصا في ‌‌عداد ‌‌المفقودين، بينما لا تزال أسباب الحريق قيد التحقيق.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، غرقت عبّارة مكونة من 3 طوابق كانت تقل أكثر من 340 شخصا قبالة جنوب الفلبين، مما أسفر عن مقتل 52 شخصا على الأقل.

وقد غرقت السفينة "إم في تريشا كيرستين 3" بالقرب من المسار نفسه الذي شهد وفاة 31 شخصا عام 2023 إثر اندلاع حريق على متن العبّارة "ليدي ماري جوي 3".

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