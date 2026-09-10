بينهم طفلتان.. 4 شهداء من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة

خبرني - استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلتان وأصيب آخرون، اليوم، في هجمات إسرائيلية على شمال وجنوب قطاع غزة.

وقال مستشفى الشفاء إنه استقبل جثامين 4 شهداء من عائلة أحمد بعد انتشالهم أشلاء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، مشيرا إلى أن من بين الضحايا طفلتين تبلغان 8 و12 عاما.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه يتحقق من الحادثة.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني في غزة بأن طائرات إسرائيلية شنت بعد منتصف الليل غارتين على بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي القطاع، مضيفا أن القوات الإسرائيلية قصفت أيضا خياما للنازحين وسيارات إسعاف.

وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بوقوع إصابات إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على مخيم خان يونس.

إعلان إسرائيلي

وفي تطور منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أنهما دمرا، أمس، 3 مخازن أسلحة قالا إنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 3 مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقال الجيش والشاباك إن المخازن كانت تضم أسلحة وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع ومعدات قتالية أخرى، وأضاف الجيش أنه سيواصل العمل على تقليص القدرات العسكرية لحماس ومنع محاولات إعادة بنائها.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، حتى أمس، استشهاد 1358 فلسطينيا وإصابة 4541 آخرين جراء الخروقات الإسرائيلية للاتفاق.