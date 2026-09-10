عوض والسيفي يحزران ذهبتيان في بطولة العالم للمواي تاي .. ويتحدثان عن الانجاز

خبرني - أكد لاعبا المنتخب الوطني للمواي تاي عمر عوض ويزن السيفي، أن تتويجهما بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للمواي تاي للكبار، المقامة في مدينة ديجان الكوسوفية، يشكل حافزا لمواصلة العمل والتطور وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

وقالا إن التتويج بالذهبيتين جاء ثمرة للتحضير الجيد والالتزام خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن المنافسة في البطولة كانت قوية، وأن الإنجاز يشكل دافعا إضافيا لمواصلة التدريب والعمل على تطوير المستوى وتحقيق نتائج مشرفة، بحسب بترا.

وقال عوض، الذي أحرز ذهبية وزن تحت 67 كغم، إن التتويج باللقب العالمي يمثل محطة مهمة في مسيرته الرياضية، معربا عن سعادته بالوصول إلى منصة التتويج بعد مشوار تنافسي قوي.

وأضاف إن نزالات البطولة تطلبت تركيزا عاليا، لا سيما أمام لاعبين أصحاب مستويات وخبرات، مشيرا إلى أن الفوز في النزال النهائي وحسم الميدالية الذهبية يمنحه حافزا لمواصلة التدريب والعمل على تطوير مستواه خلال الفترة المقبلة، معربا عن فخره بتمثيل الأردن في هذا المحفل العالمي.

من جانبه، قال السيفي، المتوج بذهبية وزن تحت 75 كغم، إن تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم يعد إنجازا مهما بالنسبة له، معربا عن سعادته بتمثيل الأردن ورفع علم المملكة على منصة التتويج.

وأشار إلى أن مشواره في البطولة شهد منافسة قوية، مؤكدا أن التركيز والالتزام بالتعليمات الفنية من العوامل المهمة في الوصول إلى النزال النهائي وتحقيق الفوز.

وأضاف السيفي إن التتويج العالمي يشكل حافزا لمواصلة التدريب والتطور، والعمل على المحافظة على المستوى الذي ظهر به في البطولة، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات للمواي تاي الأردني.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الأردني للمواي تاي حكم العجارمة، إن المشاركة الأردنية اقتصرت على ثلاثة لاعبين، ورغم محدودية العدد، نجح المنتخب في تحقيق ميداليتين ذهبيتين، فيما خرج اللاعب الثالث من المنافسات بعد تعرضه لإصابة أدت إلى إيقاف نزاله من قبل الحكم، لافتا إلى الإنجاز الذي حققه المنتخب بحصوله على ميداليتين ذهبيتين عن طريق عوض والسيفي.

وأوضح أن بطولة العالم للنخبة تعد من أقوى البطولات، إذ يشترط للمشاركة فيها أن يكون اللاعب قد سبق له خوض منافسات بطولة عالمية، مشيرا إلى أن النتائج الأردنية أكدت حضور اللاعب الأردني على الساحة الدولية، بعدما عزف السلام الملكي مرتين ورفعت راية الأردن في البطولة.

وبين أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود مشتركة بين مختلف الجهات، وفي مقدمتها المراكز التدريبية التابعة للاتحاد، التي تبدأ فيها صناعة الأبطال، إلى جانب الأهالي لدورهم في دعم أبنائهم، واللجنة الأولمبية الأردنية.

وأوضح أن المنتخب خاض 8 نزالات خلال البطولة، فاز في 7 منها، بينما خسر نزالا واحدا بسبب الإصابة، مؤكدا أن لاعبي المنتخب قدموا مستويات قوية وحظوا بإشادة من مختلف المنتخبات والوفود المشاركة.

وشدد رئيس الاتحاد على أن المنتخب الأردني توجه إلى البطولة واضعا نصب عينيه المنافسة على الذهب، ولم يذهب لمجرد المشاركة، لافتا إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد أيام قليلة من مشاركة المنتخب في البطولة العربية في ليبيا، والتي حصد خلالها 6 ميداليات، من بينها ميداليتان ذهبيتان.

وعزا العجارمة تألق الرياضيين الأردنيين في الألعاب القتالية إلى الروح العالية والإصرار الكبير لدى اللاعب الأردني، مؤكدا أن اللاعب الأردني يطمح دائما إلى التتويج واعتلاء منصات القمة.

وكان عوض قد توج بذهبية وزن تحت 67 كغم بعد فوزه على التركي غوركان يلديز، الذي انسحب قبل انتهاء النزال، فيما أحرز السيفي ذهبية وزن تحت 75 كغم بعد فوزه في النهائي على البلغاري فيكتور كراشيفسكي.

واستهل عوض مشواره في البطولة بالفوز على بطل العالم البولندي بارتوش بامولا بالضربة القاضية في الجولة الأولى، قبل أن يتخطى الكرواتي روبرت ريزو في الدور ربع النهائي، ثم يفوز على الفيتنامي آن كا توان بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثالثة من الدور نصف النهائي.

فيما تأهل السيفي إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على اللبناني جوان سيف في الدور ربع النهائي، قبل أن يتغلب على الجورجي دوتا غابليا في نصف النهائي، ويحجز مكانه في النزال النهائي.

ويشكل تتويج عوض والسيفي بالذهبيتين العالميتين إضافة جديدة إلى إنجازات المواي تاي الأردني، ويعكس تطور مستوى اللاعبين وقدرتهما على المنافسة في البطولات الدولية، في ظل تطلع المنتخب إلى مواصلة حضوره على منصات التتويج خلال الاستحقاقات المقبلة.