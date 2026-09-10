التدريب المهني ووزارة السياحة تطلقان 49 برنامجًا تدريبيًا

خبرني - بدأت معاهد مؤسسة التدريب المهني، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بتنفيذ 49 برنامجًا تدريبيًا ضمن البرنامج المنبثق عن الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة والوزارة، وشركة مستقبل الأردن للتنمية المستدامة/صندوق كفاءات المستقبل، والشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي.

وبحسب بيان المؤسسة، الخميس، بلغ عدد الملتحقين والملتحقات بالبرامج التي بدأ تنفيذها 608، موزعين على 22 معهدًا إلى جانب عدد من الجمعيات، منهم 368 من الباحثين والباحثات عن عمل، و240 من مزودي الخدمات السياحية.

وتتوزع البرامج التدريبية على عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي واحتياجاته، وتشمل الحرف اليدوية والصناعات الغذائية والخدمات الفندقية والسياحية وخدمات الطعام والشراب والتسويق الرقمي وإدارة المشروعات للجمعيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح للمشاركين اكتساب مهارات عملية متخصصة، ويدعم رفع مستوى جودة الخدمات والتجارب السياحية المقدمة للسياح والزوار.

وكانت مؤسسة التدريب المهني قد أشرفت على مراحل التسجيل والمقابلات بالتعاون مع جمعية الفنادق والمطاعم السياحية، بما أسهم في اختيار المشاركين وتوجيههم نحو البرامج التدريبية وفقًا لطبيعة كل مجال واحتياجات القطاع.

ويستهدف البرنامج الباحثين عن عمل من خلال توفير برامج تدريبية تؤهلهم للعمل في القطاع السياحي، إلى جانب العاملين في القطاع السياحي بهدف تطوير مهاراتهم ورفع سوية وجودة الخدمات السياحية، فضلًا عن مزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلية من أبناء المجتمع المحلي في مختلف المحافظات، والعمل على تطوير مهاراتهم والارتقاء بمستوى الخدمات والتجارب المقدمة للسياح والزوار.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار الشراكة بين الجهات المعنية بالتدريب والسياحة والقطاع الخاص، وبما يعزز مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل، ويدعم توفير كوادر مؤهلة للقطاع السياحي، إلى جانب تمكين أبناء المجتمعات المحلية من تطوير مهاراتهم والاستفادة من الفرص المرتبطة بالنشاط السياحي في مختلف محافظات المملكة.