الأردن يسيّر القافلة الـ13 الى لبنان

خبرني - سيّر الأردن، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، القافلة الثالثة عشرة من المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP، لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة.

وتم تجهيز القافلة وفق تقييم للاحتياجات الميدانية، بهدف دعم القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا. وتواصل الهيئة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تنسيق المساعدات وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية، حيث ضمّت القافلة 14 شاحنة محمّلة بالمواد والمستلزمات الطبية وطرود النظافة الشخصية.

وتأتي القافلة استمرارًا لنهج المملكة الأردنية الهاشمية في تقديم الدعم والإسناد الإنساني للدول الشقيقة، وبما يعكس التزام الأردن بدوره الإنساني في الوقوف إلى جانب المتضررين والفئات الأكثر احتياجًا.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للسلطات السورية لتعاونها وتسهيل مرور القافلة، بما يضمن وصول المساعدات إلى الجهات والفئات المستفيدة ويدعم الجهود الإنسانية المشتركة.

ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعمل بالتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية لضمان وصول المساعدات المتنوعة للمناطق الأكثر تأثرا وتغطية الاحتياجات التي تمس حياة المستفيدين مباشرة، حيث تم ارسال 12 قافلة منذ بداية الأزمة بواقع 239 شاحنة محملة بـ 2,756 طن من المواد الاغاثية المتنوعة.