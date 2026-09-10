ارتفاع قيمة تملك غير الأردنيين للعقارات 19%

خبرني - بلغ عدد معاملات تملك المستثمرين غير الأردنيين للعقارات في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 1,515 عقارا، بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما ارتفعت القيمة التقديرية لهذه المعاملات بنسبة 19% لتبلغ 147.112 مليون دينار، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير بلغت القيمة التقديرية للشقق التي تملكها غير الأردنيين 82.348 مليون دينار، مشكلة 56% من إجمالي قيمة المعاملات، فيما بلغت قيمة الأراضي 64.765 مليون دينار، بنسبة 44%.

وبالمقارنة مع الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، انخفض إجمالي عدد معاملات تملك غير الأردنيين من 1,526 إلى 1,515 معاملة، بنسبة 1%، في حين ارتفع عدد معاملات الشقق من 887 إلى 953 معاملة بنسبة 7%، وتراجع عدد معاملات الأراضي من 639 إلى 562 معاملة بنسبة 12%.

وفي المقابل، ارتفعت القيمة الإجمالية لمعاملات التملك من 123.400 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي إلى 147.112 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، بزيادة نسبتها 19%.

وتصدرت الجنسية العراقية معاملات تملك غير الأردنيين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي من حيث العدد، بمجموع 373 عقارا، تلتها الجنسية السعودية بـ 195 عقارا، ثم السورية بـ 181 عقارا، والفلسطينية بـ 141 عقارا، والأميركية بـ 121 عقارا.

ومن حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى أيضا، بقيمة تقديرية بلغت 63.078 مليون دينار، وشكلت 43% من إجمالي القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين.

وجاءت الجنسية الفلسطينية في المرتبة الثانية من حيث قيمة التملك بـ10.709 مليون دينار، وبنسبة 7%، تلتها الجنسية السورية بقيمة 10.088 مليون دينار وبنسبة 6.8%، ثم الجنسية الأميركية بقيمة 9.675 مليون دينار وبنسبة 6.6%، والجنسية البريطانية بقيمة 9.294 مليون دينار وبنسبة 6.3%.

- ارتفاع عدد المعاملات في آب 31%

وخلال آب الماضي، بلغ عدد معاملات تملك المستثمرين غير الأردنيين للعقارات 257 عقارا، بارتفاع نسبته 31% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، و18% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ عدد الشقق التي تملكها غير الأردنيين خلال آب 167 شقة، بارتفاع نسبته 44% مقارنة بآب 2025، و22% مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغ عدد قطع الأراضي 90 قطعة، بارتفاع نسبته 13% على أساس سنوي.

وارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات التملك خلال آب بنسبة 46% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، لتبلغ 23.709 مليون دينار، فيما انخفضت بأقل من 1% مقارنة بالشهر السابق، إذ توزعت قيمة المعاملات على 14.705 مليون دينار للشقق، بما نسبته 62% من الإجمالي، و9.003 ملايين دينار للأراضي، بنسبة 38%.

وتصدرت الجنسية العراقية معاملات التملك خلال آب من حيث العدد بمجموع 60 عقارا، تلتها الجنسية السورية بـ 37 عقارا، ثم السعودية بـ 35 عقارا، والأميركية بـ 28 عقارا، والفلسطينية بـ 20 عقارا.

ومن حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية أيضا في المرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 9.800 ملايين دينار، بما نسبته 41% من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهر، وجاءت الجنسية السورية في المرتبة الثانية من حيث القيمة بـ 2.198 مليون دينار وبنسبة 9.2%، تلتها الجنسية الأميركية بقيمة 2.052 مليون دينار وبنسبة 8.6%، ثم الجنسية الفلسطينية بقيمة 1.566 مليون دينار وبنسبة 7%.