وفيات الأردن.. الخميس 10-9-2026

خبرني - وفيَّات يوم الخميس، 10-9-2026:
- أحمد دعدس العرايشي
- تركية أحمد كايد الجراروة
- جميلة موسى السرور الصمادي
- جومان محمود الشبول
- جيهان محمود عيسى الوردات
- حسن عدنان المراحلة الغُنميّين
- دلال علي الفقير الحياري
- رفقة محمد اسماعيل الغطاس
- سليمان أحمد السويدان
- طلال إبراهيم نزال العرموطي
- عبدالله علي فالح الزعبي
- عبدالله مسلم صعايعه الكعابنة
- عبدالوهاب عبداللطيف عواد السكر
- علي محمد حسين غنايم
- عمر علي عبدالعزيز العمري
- عمر موسى المستريحي
- فضية فياض الوريكات
- فوزية أحمد الحاج فاضل الرحاحلة
- محمد أحمد أبو فنة
- محمد حسين محيسن
- محمد عبدالكريم الشرمان
- محمد كاظم العزام
- محمد صبحي القرم
- مفيد بكر حجازي
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .