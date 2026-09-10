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وفيات الأردن.. الخميس 10-9-2026

  • 10 أيلول 2026
  • 10:36
وفيات الأردن الخميس 1092026

خبرني - وفيَّات يوم الخميس، 10-9-2026:

- أحمد دعدس العرايشي

- تركية أحمد كايد الجراروة

- جميلة موسى السرور الصمادي

- جومان محمود الشبول

- جيهان محمود عيسى الوردات

- حسن عدنان المراحلة الغُنميّين

- دلال علي الفقير الحياري

- رفقة محمد اسماعيل الغطاس

- سليمان أحمد السويدان

- طلال إبراهيم نزال العرموطي

- عبدالله علي فالح الزعبي

- عبدالله مسلم صعايعه الكعابنة

- عبدالوهاب عبداللطيف عواد السكر

- علي محمد حسين غنايم

- عمر علي عبدالعزيز العمري

- عمر موسى المستريحي

- فضية فياض الوريكات

- فوزية أحمد الحاج فاضل الرحاحلة

- محمد أحمد أبو فنة

- محمد حسين محيسن

- محمد عبدالكريم الشرمان

- محمد كاظم العزام

- محمد صبحي القرم

- مفيد بكر حجازي

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .

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