ارتفاع أسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 يلامس 89.8 دينار

خبرني - ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الخميس، بمقدار 30 قرشا مقارنة بتسعيرة الأربعاء، ليصل إلى 89.8 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة.

وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 من المواطنين 85.8 دينار، مقارنة مع 85.6 دينارا الأربعاء، بارتفاع مقداره 20 قرشا، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 102.9 دينار الخميس، مقارنة مع 102.6 دينار الأربعاء، بزيادة 30 قرشا.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 18 إلى 79.6 دينار، مقارنة مع 79.4 دينارا في تسعيرة الأربعاء، بزيادة 20 قرشا.