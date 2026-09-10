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صقور السلة يخسرون بفارق 3 نقاط أمام الصين تايبيه

  • 10 أيلول 2026
  • 09:27
صقور السلة يخسرون بفارق 3 نقاط أمام الصين تايبيه

خبرني - خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره الصين تايبيه بنتيجة 80-83، اليوم الخميس، في مستهل مشواره ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية - ناغويا 2026.

وخاض المنتخب الوطني مواجهته الأولى في الدورة على أرضية صالة آيتشي أرينا، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في مباراة حسمها منتخب الصين تايبيه بفارق 3 نقاط.

وبهذه النتيجة، يبدأ "صقور السلة" مشواره الآسيوي بخسارة، في انتظار مباراته المقبلة أمام المنتخب القطري، والمقررة السبت عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت الأردن.

ويختتم المنتخب الوطني لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة نظيره الإيراني، فجر الأحد عند الساعة الرابعة بتوقيت عمان.

وكان المنتخب الوطني قد وقع في المجموعة الثانية إلى جانب إيران والصين تايبيه وقطر، فيما يشارك في منافسات كرة السلة للرجال 12 منتخبًا موزعة على ثلاث مجموعات.

ويبحث المنتخب الوطني عن تكرار إنجازه في النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية، بعدما حصد الميدالية الفضية في هانغتشو، ليصبح أول منتخب أردني في الألعاب الجماعية يصعد إلى منصة التتويج بتاريخ مشاركات الأردن في الدورة.

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