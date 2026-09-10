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تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل حتى الساعة 5 مساء اعتبارا من السبت

  • 10 أيلول 2026
  • 09:20
تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل حتى الساعة 5 مساء اعتبارا من السبت

خبرني - قرر وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ومديريات العمل اعتبارا من السبت 12 أيلول 2026 وحتى الأربعاء 30 أيلول، لتستمر من السبت حتى الخميس حتى الساعة 5 مساء.

وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى إتاحة المجال أمام أصحاب العمل وأرباب المنازل للاستفادة من الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم، بما فيها العمالة المنزلية.

وأكدت الوزارة أن فترة تصويب الأوضاع لن تمدد، ولن يطرأ أي تغيير على الإعفاءات المالية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

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