ارتفاع مبيعات الشقق المتوسطة 6% في الأردن خلال 8 أشهر.. وهذه الفئة الأكثر إقبالا

خبرني - ارتفعت مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا في المملكة بنسبة 6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتبلغ 6,552 شقة، مقارنة مع 6,197 شقة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق التقرير، ارتفعت مبيعات الشقق ضمن هذه الفئة بنسبة 18% خلال آب الماضي، لتبلغ 1,074 شقة، مقارنة مع 914 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي.

واستقر عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا نسبيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليبلغ 10,879 شقة، مقارنة مع 10,911 شقة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وخلال آب الماضي، ارتفعت مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 8%، لتبلغ 1,856 شقة، مقارنة مع 1,723 شقة في الشهر ذاته من عام 2025.

في المقابل، انخفض عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ليبلغ 6,828 شقة، مقارنة مع 7,190 شقة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما انخفضت مبيعات الشقق ضمن هذه الفئة بنسبة 7% خلال آب الماضي، لتبلغ 1,062 شقة، مقارنة مع 1,141 شقة في الشهر ذاته من عام 2025.

وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 22,767 شقة، بانخفاض نسبته 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت بيع 24,118 شقة.

وفي آب الماضي، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة 3,708 شقق، مقارنة مع 3,677 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1%، فيما ارتفعت بنسبة 7% مقارنة مع تموز السابق، الذي سجل بيع 3,526 شقة.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى بموجبه الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا من 50% من رسوم التسجيل، إضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.