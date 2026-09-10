بعد انتقاله من منصبه في MBC.. هكذا علّق علي جابر

خبرني - أعلنت "مجموعة MBC"، الرائدة في مجال الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انتقال علي جابر من منصبه كرئيس تنفيذي للمحتوى ومدير عام القنوات في المجموعة إلى دور استشاري، مواصلاً بذلك دعمها في الأولويات الاستراتيجية والملفات التي تهم القطاع وتعنى به، مع الحرص على ضمان استمرارية الأعمال.

ويمثل هذا الانتقال فصلاً جديداً في مسيرة جابر الطويلة مع "MBC" بعد 15 عاماً من الأداء الريادي في الإدارة التنفيذية، والمساهمة الفعّالة في نمو الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطوير القطاع، وإنتاج المحتوى، وبناء الطاقات، وصقل المواهب.



وفي معرض تعليقه على هذا الانتقال، أشاد رئيس مجلس إدارة "MBC" وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، بمساهمات جابر، مسلطاً الضوء على قدراته في اكتشاف المواهب ورعايتها وصقلها، وصولاً إلى مؤهلاته الأكاديمية، فضلاً عن خبراته المهنية الراسخة في القطاع.

"تعزيز أطر الخير العام"

بدوره، أعرب جابر عن امتنانه لرئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC"، وقال: "ساهمنا معاً في صياغة علامات فارقة من الزمن الجميل في قطاع الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط. وأنا فخور بما حققناه، وبالأشخاص الذين عملنا معهم، وبالعديد من المواهب المتميزة التي تشرفنا بأن نكون جزءاً من رحلاتها المهنية".

أما عن دوره المقبل، فقال: "حان الوقت بالنسبة لي للانتقال من دور تنفيذي إلى دور استشاري، بما يتيح لي التركيز بصورة أكبر على قدراتي الشخصية، وأهدافي المعنوية، مع الاستمرار في دعم المجموعة في أولوياتها الاستراتيجية، والحرص على ضمان استمرارية الأعمال".

وختم مؤكداً أنه "يسعى جاهداً اليوم إلى توسيع نطاق مساهماته في المجتمع، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، وتعزيز أُطر الخير العام، مع مواصلة العمل الحثيث على تطوير قطاع الإعلام والترفيه".

هذا ويقع انتقال جابر في صلب التحول الكبير والمستمر الذي يشهده قطاع الإعلام والترفيه عالمياً، في ظل استمرار تقارب نماذج الأعمال التقليدية، والتكنولوجيا، والمحتوى، وأشكال السرد القصصي الجديدة، وفق بيان صادر عن "أم بي سي".