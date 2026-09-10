شهيد ومصابون بنيران الاحتلال شمال قطاع غزة

خبرني - استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، الخميس، جراء إطلاق آليات ومسيرة للاحتلال الإسرائيلي الرصاص باتجاه مراكز الإيواء وخيام النازحين في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، نقلا عن مصادر طبية بأن شهيدا وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلى جانب عدد من المصابين، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه المواطنين في مناطق شمال القطاع.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في محيط مستشفى كمال عدوان في المخيم، شمال القطاع.

وفي السياق، أعلنت مصادر طبية، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,669 شهيدا، أغلبيتهم أطفال ونساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 174,652 إصابة منذ بدء العدوان، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الماضية جثامين 7 شهداء، بينهم شهيدان جديدان، وشهيد متأثر بجراحه، فيما جرى انتشال جثامين 4 شهداء، إضافة إلى 25 إصابة.