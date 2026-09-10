إدارة السير: تطبيق خطة مرورية مختلفة الخميس

خبرني - أعلنت إدارة السير تطبيق خطة مرورية مختلفة خلال الفترة المسائية من الخميس، تشمل مراحل ما بعد الظهيرة والفترة المسائية وما بعد العشاء، مع تعزيز المتابعة في الأسواق التجارية والمواقع الترفيهية.

وقال ضابط غرفة العمليات في إدارة السير النقيب مصعب المرايات لـ"المملكة" إن مجموعات الإدارة انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر على مداخل ومخارج العاصمة والمفاصل الرئيسية والشوارع المؤدية إلى المدارس والجامعات، لمتابعة الحركة المرورية والتعامل مع أي عوائق قد تؤثر في انسيابها.

وأضاف المرايات أن الإدارة تعاملت صباح الخميس مع مركبة متعطلة بعد مخرج جسر الظاهر للسير القادم من جهة جسر القصور، على شارع الاستقلال قبل الداخلية، ما أثر في الحركة المرورية وتسبب بأثر مروري، قبل سحب المركبة والعمل على تفريغ الأثر المروري الناجم عنها.

وأوضح أن حركة السير في عدد من المفاصل الرئيسية داخل العاصمة تشهد انسيابية، مشيرا إلى أن مجموعات إدارة السير تتابع الحركة ميدانيا ومن خلال غرفة العمليات وكاميرات المراقبة، مع إعطاء الأولوية للمسارب والاتجاهات الأكثر كثافة.

وبشأن الحركة في منطقة دوار المدينة الطبية، قال المرايات إن الحركة للسير القادم من جهة صويلح تشهد انسيابية، وكذلك الحركة القادمة من نفق صافوط باتجاه منطقة الثامن، والسير المقابل باتجاه خلدا وصويلح، مبينا أن حرم الدوار يخضع للرقابة والمتابعة من غرفة العمليات.

وأضاف أن الحركة على جسر الثامن باتجاه منطقة النهضة وصولا إلى طريق المطار تشهد انسيابية على الاتجاهين، مع متابعة الإشارات الضوئية من خلال غرفة تحكم المرور وإعطاء الأولوية للاتجاه الأكثر كثافة.

وفي منطقة المدينة الرياضية، أشار إلى وجود كثافة على المخرج، يجري التعامل معها بإعطاء الأولوية للسير على الجسر لتجنب التأثير على شارع الملكة رانيا، إلى جانب متابعة الحركة عند مخرج نفق الصحافة والعمل على سحب وتفريغ الأثر المروري.

وعند نفق الداخلية، قال إن بقايا الأثر المروري الصباحي على مسار السير باتجاه القصور والاستقلال ما تزال قيد المعالجة، فيما تتابع مجموعات السير الحركة عند مخرج الداخلية باتجاه منطقة الرابع وحرم الدوار.

كما أشار إلى انسيابية الحركة القادمة من محافظة الزرقاء عند مخرج المشاغل باتجاه الأحوال ومدينة الرياضية، داعيا السائقين إلى الالتزام بالمسرب الأيمن وعدم استخدام المسرب الخاطئ، بما يحافظ على انسيابية الحركة عند المخرج.

وفي منطقة الصواريخ ومربعات صويلح، أوضح المرايات أن الحركة تشهد كثافة عند إشارة المشاة، مع انتشار رقباء السير والمجموعات الميدانية لتنظيم الحركة، داعيا المركبات العمومية إلى الالتزام بأماكن التحميل والتنزيل المخصصة، حفاظا على سلامة الركاب أثناء الصعود والنزول.

ودعا أيضا أصحاب المركبات الخصوصية إلى عدم استخدام مواقع غير مخصصة للتحميل والتنزيل، مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية لمفاصل الحركة المرورية في العاصمة.

وأشار إلى استخدام نظام تحديد المواقع (GPS) لمتابعة تفاصيل الشوارع الرئيسية والفرعية وتحريك المجموعات عند رصد أي أعطال أو عوائق، مؤكدا أن الحركة المرورية تتابع ميدانيا ومن خلال غرفة العمليات.

ودعا المرايات المواطنين إلى استخدام تطبيق "سند" لتقديم الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالأمن المروري في الشوارع الرئيسية والفرعية، موضحا أن البلاغات الموثقة تتم متابعتها والتعامل معها من قبل إدارة السير وفقا للقانون.