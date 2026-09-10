اعتداء بالسيف ودهس بمركبة.. تفاصيل إصابة سائق تاكسي في الزرقاء

خبرني - تعرض المواطن أنس محمد العرميطي، الذي يعمل سائقاً لمركبة "تاكسي" في محافظة الزرقاء، لاعتداء بأداة حادة ودهس بمركبة، في حادثة أدت إلى إصابته وقطع عدد من أصابعه، وفق رواية شقيقه.

وقال شقيق العرميطي إن الحادثة بدأت قبل نحو 15 يوماً، عندما وقعت مشادة بين شقيقه وأحد الأشخاص، انتهت بتعرضه لاعتداء بأداة حادة، قبل أن يجري الصلح بين العائلتين عقب الحادثة.

وأضاف أن شقيقه توجه، بعد أيام قليلة، إلى أحد محال الحلاقة، ولدى خروجه فوجئ، وفق روايته، بالشخص ذاته يدهسه بواسطة مركبته، قبل أن يعتدي عليه مجدداً بأداة حادة وصفها بـ"السيف".

وأوضح أن الاعتداء تسبب بإصابة شقيقه وقطع عدد من أصابعه، ليُنقل على إثر ذلك إلى المستشفى، حيث طلب إحضار الأصابع التي بقيت في موقع الحادثة في محاولة لإعادتها جراحياً.

وبحسب رواية شقيق المصاب، فإن المعتدي أخذ الأصابع من موقع الحادث ووضعها في الثلاجة، قبل أن تتوجه كوادر الأمن العام إلى منزله وتلقي القبض عليه، وتعيد الأصابع إلى المستشفى.

وتتابع الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة، فيما لم تصدر، وفق المعلومات الواردة، إفادة رسمية تفصيلية بشأن القضية.