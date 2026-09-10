دراسة تكشف فائدة جديدة للرقص!

خبرني - كشفت دراسة أن الأشخاص الذين لديهم خبرة في الرقص يمتلكون آلية فريدة للتحكم في أفعالهم وحركاتهم.

تُعد القدرة على إيقاف فعل جسدي إحدى المهارات الأساسية التي تساعد الإنسان على الاستجابة للمواقف المفاجئة. وتُعرف هذه العملية في علم النفس باسم "التثبيط التفاعلي للاستجابة". ونستخدمها، على سبيل المثال، عندما نتوقف فجأة عن عبور الطريق بسبب اقتراب سيارة. وأظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Psychology of Sport & Exercise أن الأشخاص الذين يمارسون الرقص يتمتعون بقدرة أسرع على إيقاف أفعالهم، ولا سيما عند مواجهة محفزات عاطفية إيجابية.

وهدفت الباحثتان ستوتي ميهتا وراشمي غوبتا من المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي إلى معرفة كيفية تعامل الدماغ مع التحكم في الحركات ومعالجة المشاعر في الوقت نفسه. فالرقص، بخلاف أنشطة مثل الجري أو رفع الأثقال، لا يتطلب قدرة بدنية فحسب، بل يجمع بين التنسيق الدقيق للحركات والتعبير العاطفي والاستجابة للموسيقى والشركاء أو الجمهور.

اختبار سرعة رد الفعل

شارك في الدراسة 83 شابا وشابة، بينهم 45 راقصا وراقصة و38 شخصا لا يملكون خبرة في الرقص. وكان الراقصون قد تلقوا تدريبا منتظما لمدة ستة أشهر على الأقل، بمعدل لا يقل عن ست ساعات أسبوعيا. ولتقليل تأثير الفروق في اللياقة البدنية، اختار الباحثون مشاركين يتمتعون بمستويات متقاربة من النشاط البدني المعتاد.

وأجرى المشاركون اختبارين حاسوبيين لقياس القدرة على تثبيط الاستجابة. ففي الاختبار الأول، كان عليهم الضغط بسرعة على أحد المفاتيح عند ظهور الحرفين "X" أو "O"، ثم التوقف عن الضغط فور ظهور دائرة خضراء على الشاشة.

وفي هذه الحالة المحايدة، لم تظهر فروق واضحة بين المجموعتين، ما يشير إلى أن الخبرة في الرقص لم تمنح المشاركين ميزة خاصة عندما غابت المحفزات العاطفية.

الوجوه السعيدة تعزز أداء الراقصين

وفي الاختبار الثاني، استُبدلت إشارة التوقف بصور لوجوه تعبّر عن الفرح أو الغضب أو حالة محايدة. ولم يؤثر نوع التعبير العاطفي بشكل ملحوظ في أداء الأشخاص الذين لا يملكون خبرة في الرقص.

أما الراقصون، فأظهروا نتيجة لافتة؛ إذ كانوا أسرع في إيقاف استجابتهم وأفضل أداء عندما كانت إشارة التوقف عبارة عن وجه سعيد. ولم يظهر التأثير نفسه عند عرض الوجوه الغاضبة أو المحايدة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى وجود تفاعل بين معالجة المشاعر والقدرة على التحكم في الاستجابات لدى الراقصين. فالرقص يتطلب تنسيق الحركة والانتباه والتعبير العاطفي في الوقت نفسه، وقد يساعد هذا التدريب المستمر على التعامل مع المعلومات العاطفية من دون أن تفقد القدرة على التحكم في الحركة.

فوائد محتملة للصحة النفسية

إلى جانب اختبارات التحكم في الاستجابة، أكمل المشاركون استبيانات لتقييم حالتهم النفسية. وأظهرت النتائج أن الراقصين سجلوا مستويات أقل من التوتر والاكتئاب، إلى جانب مستويات أعلى من الرفاهية النفسية. كما ارتبطت الخبرة الأطول في ممارسة الرقص بمؤشرات أفضل للصحة النفسية.

ومع ذلك، لا تثبت الدراسة أن ممارسة الرقص هي السبب المباشر وراء هذه الفروق، إذ أجريت الدراسة في نقطة زمنية واحدة، ولذلك لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون الأشخاص الذين يتمتعون بخصائص معرفية أو عاطفية معينة أكثر ميلًا إلى ممارسة الرقص.

وتفتح هذه النتائج المجال أمام مزيد من الأبحاث حول تأثير الأنشطة التي تجمع بين الحركة والعاطفة والانتباه في وظائف الدماغ، ولا سيما القدرة على التحكم في الاستجابات الجسدية أثناء مواجهة المواقف العاطفية.