دراسة تكشف دور الذكاء العاطفي في النجاح المهني

خبرني - أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من الذكاء العاطفي أقل عرضة للإصابة بالإرهاق الوظيفي، وأنهم يتمتعون بمستويات أعلى من مهارات القيادة والكفاءة في العمل.

وقام علماء النفس من جامعة "كارولاينا الشمالية" في غرينسبورو الأمريكية بوضع حد لجدال دام سنوات حول دور الذكاء العاطفي في حياة الإنسان. وقد نُشرت في المجلة العلمية "PNAS" نتائج تحليل واسع النطاق أكدت وجود علاقة قوية ومستقرة بين المهارات العاطفية المتطورة والرفاهية العامة والإنجازات المهنية والصحة الجيدة. ويُعد ذلك واحدا من أكثر الاستعراضات الإحصائية شمولا في تاريخ هذا الموضوع، إذ جمع كمية هائلة من البيانات من مختلف أنحاء العالم.

دراسة مليون شخص

ويشير مفهوم الذكاء العاطفي إلى قدرة الفرد على فهم مشاعره ومشاعر الآخرين، فضا عن تنظيمها بشكل فعّال.

ولتقييم الأهمية الحقيقية لهذه الظاهرة، حلّل الباحثون 62 تحليلا تلويا سابقا، تضمنت أكثر من 3000 دراسة فردية وما يزيد على مليون مشارك من مختلف الأعمار والثقافات.

وأظهر التحليل وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الذكاء العاطفي و77 مؤشرا مختلفا للنجاح في الحياة.

التأثير في المسار المهني والشخصية

وكان هذا التأثير أكثر وضوحا في المجال المهني، إذ يُظهر الأشخاص ذوو الذكاء العاطفي المرتفع مهارات قيادية عالية، ويؤدون واجباتهم الوظيفية بشكل أفضل، كما أنهم أقل عرضة للإرهاق المهني.

وعلاوة على ذلك، قارن الباحثون هذه النتائج بالنموذج الكلاسيكي لـ"السمات الخمس الكبرى" للشخصية. وتبيّن أن الذكاء العاطفي يتنبأ برفاهية الفرد بالقدر نفسه من الموثوقية، بل إنه في كثير من الجوانب يفوق في قوته التنبؤية سمات مثل الانبساط والضمير الحي.

إشكالية المناهج ودور الذكاء الاصطناعي

وفي الوقت نفسه، يشير مؤلفو الدراسة إلى قيد منهجي مهم، إذ تظهر العلاقة بين المهارات العاطفية والنجاح في أقوى صورها عندما يُقاس كلا المتغيرين من خلال استبيانات ذاتية. وعندما يطبّق العلماء اختبارات معرفية موضوعية ذات إجابات صحيحة وخاطئة، تنخفض قوة العلاقة المكتشفة بشكل ملحوظ.