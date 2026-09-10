الطائرة أم السيارة؟.. دراسة تحدد أيهما أكثر أمانا

خبرني - تؤكد دراسة جديدة أن السفر بالطائرة التجارية أكثر أمانا بكثير من التنقل بوسائل النقل البرية، رغم شيوع الخوف من الطيران لدى نسبة كبيرة من الناس.

ووجد باحثون أن خطر الوفاة عند السفر بالسيارة أو الشاحنة يزيد 626 مرة مقارنة بالسفر بالطائرة عند قطع المسافة نفسها.

وقارن علماء من جامعة "إمبري-ريدل" للطيران (Embry–Riddle Aeronautical) مخاطر الوفاة المرتبطة بالطيران التجاري مع وسائل النقل الأخرى، إلى جانب عدد من الأنشطة الترفيهية والحوادث اليومية.

وحلل فريق البحث بيانات قطاع الطيران التجاري في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2016 إلى 2025، وقارنوها بمخاطر وسائل النقل المختلفة والأنشطة الترفيهية وبعض المخاطر المنزلية والمهنية.

وأظهرت النتائج أن السفر بالدراجة النارية أكثر خطورة من الطيران التجاري بأكثر من 22 ألف مرة، بينما يزيد خطر الوفاة أثناء السفر بالحافلات على الطرق السريعة بنحو تسعة أضعاف مقارنة بالطائرة.

كما تبين أن بعض الأنشطة الترفيهية تنطوي على مخاطر أكبر بكثير من السفر جوا. ويزيد خطر الوفاة أثناء التزلج على الجليد بنحو 73 مرة، والغوص 180 مرة، والمشاركة في سباقات الماراثون 202 مرة، والقفز المظلي 422 مرة مقارنة بالطيران التجاري.

وشملت الدراسة بعض الحوادث اليومية، حيث وجد العلماء أن خطر الوفاة بسبب الصواعق يزيد ثلاثة أضعاف على خطر الوفاة أثناء السفر بالطائرة، بينما يزيد خطر الوفاة بسبب عضة كلب ثمانية أضعاف، ويصل إلى 16 ضعفا في حالة العواصف المدمرة.

وأوضح الفريق أن الصورة التي يحملها الناس عن مخاطر وسائل النقل تتأثر غالبا بالحوادث النادرة التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، وليس بمستوى الخطر الفعلي. وأشاروا إلى أن حوادث الطيران، رغم ندرتها الشديدة، تترك أثرا إعلاميا ونفسيا كبيرا، ما قد يعزز الاعتقاد بأن السفر جوا خطر.

ورغم عدم خلو أي وسيلة نقل أو نشاط من المخاطر، فإن الطيران التجاري يعد من أكثر وسائل النقل أمانا عند قياس المخاطر وفقا للمسافة المقطوعة.