علاقة مثيرة للقلق بين المشروبات شديدة السخونة وسرطان المريء

خبرني - توصلت دراسة واسعة النطاق إلى أن تناول الشاي والقهوة والمشروبات الأخرى وهي شديدة السخونة قد يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء.

ووجد باحثون من جامعة أكسفورد أن الأشخاص الذين يفضلون تناول مشروباتهم شديدة السخونة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بمن يفضلون تناولها دافئة. كما ارتبط تناول أكثر من ستة مشروبات ساخنة يوميا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 71٪، بغض النظر عن درجة حرارة المشروب.

وحلل الباحثون بيانات نحو 980 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة، تمت متابعتهم لأكثر من عقد، وسجل المشاركون درجة الحرارة التي يفضلون تناول مشروباتهم بها وعدد المشروبات التي يتناولونها يوميا. وخلال فترة الدراسة، أصيب 2348 شخصا بسرطان المريء، بينهم 1045 حالة من سرطان الخلايا الحرشفية.

وأخذ الباحثون في الاعتبار عوامل خطر أخرى، مثل التدخين واستهلاك الكحول والسمنة. ولم يجدوا زيادة في خطر الإصابة بالسرطان الغدي، وهو النوع الرئيسي الآخر من سرطان المريء.

ولا تقيس الدراسة درجة الحرارة الفعلية للمشروبات، بل تعتمد على تقدير المشاركين لمدى سخونتها. وتشير أبحاث سابقة إلى أن المشروبات التي تصل حرارتها إلى نحو 70 درجة مئوية تعد شديدة السخونة، فيما تصنف الوكالة الدولية لبحوث السرطان المشروبات التي تتجاوز 65 درجة مئوية على أنها "مسرطنة محتملة".

وقال الباحثون إن الحرارة المرتفعة قد تلحق ضررا متكررا بخلايا المريء، ما قد يساهم في تطور السرطان، لكنهم أكدوا الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد درجات الحرارة المرتبطة بالخطر بدقة.

وقالت فيونا أوسغون، من مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، التي مولت الدراسة، إن النتائج تضيف إلى الأدلة التي تشير إلى وجود صلة بين تناول المشروبات شديدة السخونة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء، مشيرة إلى أن ترك المشروب يبرد قليلا يمثل خطوة بسيطة يمكن اتخاذها.

وحذر البروفيسور موي-تيك تيه، من جامعة "كوين ماري" في لندن، من تفسير النتائج باعتبارها دليلا على أن المشروبات الساخنة تسبب السرطان مباشرة، موضحا أن الدراسة أظهرت ارتباطا بين الأمرين ولم تثبت علاقة سببية.