الأردن.. طقس معتدل في أغلب المناطق حتى السبت

خبرني - تسود أجواء معتدلة نهارا في أغلب مناطق المملكة، الخميس، فيما تكون حارّة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الأجواء ليلا لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان الخميس بين 32 و18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان بين 30 و17 درجة، وفي المرتفعات الشمالية بين 28 و16 درجة، وفي مرتفعات الشراة بين 29 و15 درجة، وفي مناطق البادية بين 37 و20 درجة مئوية، وفي مناطق السهول بين 32 و16 درجة، والأغوار الشمالية بين 38 و22 درجة، والأغوار الوسطى والبحر الميت 40 درجة، والأغوار الجنوبية والعقبة إلى 39 درجة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا الجمعة، مع بقاء الأجواء معتدلة نهارا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون ليلا لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتبقى الأجواء السبت معتدلة نهارا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ولطيفة ليلا في أغلب المناطق، ومعتدلة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.