استطلاع: تكتل المعارضة في إسرائيل يتقدم على ائتلاف نتنياهو

خبرني - كشف استطلاع جديد للرأي عن استمرار تقدم المعارضة الإسرائيلية بحصولها على 57 مقعدا مقابل 52 مقعدا لتكتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون امتلاك أي من التكتلين أغلبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما نالت الأحزاب العربية 11 مقعدا.

وجاء ذلك، حسب نتائج أول استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية منذ إغلاق القوائم الانتخابية للكنيست استعدادا للانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأظهرت النتائج المنشورة، مساء الأربعاء، حصول حزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت على 25 مقعدا ليحافظ على موقعه بالاستطلاعات الأخيرة كأكبر حزب في إسرائيل، يليه حزب الليكود بزعامة نتنياهو بـ21 مقعدا.

وحصل حزب "معا" برئاسة نفتالي بينت على 13 مقعدا، والديمقراطيون بزعامة يائير غولان على 10 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد.

كما حصل الحزبان الحريديان "يهدوت هتوراه" و"شاس" على 8 و7 مقاعد على التوالي، وحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش على 5 مقاعد، و"شعبك إسرائيل" بزعامة عوفر فينتر على 5 مقاعد، و"قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير على 6 مقاعد.

وحصل تحالف الأحزاب العربية على 11 مقعدا، بواقع 7 مقاعد للقائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين، و4 مقاعد للقائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس.

وفيما يتعلق بخريطة الكتل، تحصل المعارضة على 68 مقعدا (57 مقعدا للأحزاب الصهيونية و11 مقعدا للأحزاب العربية) بينما يحصل الائتلاف على 52 مقعدا فقط.

ومساء أمس، انتهت مهلة تقديم الأحزاب والكتل قوائم مرشحيها إلى لجنة الانتخابات المركزية، التي بدأت فحص القوائم والنظر في الاعتراضات المقدمة بشأنها.

وسُجلت 38 قائمة لخوض انتخابات الكنيست المقبلة، بينما ترجح استطلاعات الرأي وصول 13 قائمة منها إلى مقاعد البرلمان.

ويحتاج تشكيل الحكومة إلى الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست (البرلمان) البالغ عددهم 120 نائبا.

ويقول غالبية قادة الأحزاب اليهودية إنهم يرفضون التعاون مع النواب العرب من أجل تشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو.

وتشير النتائج إلى استمرار تقدم حزب "يشار" على "الليكود" في وقت يُنظر فيه إلى الانتخابات المقبلة على أنها مصيرية لمستقبل نتنياهو السياسي والذي يواجه اتهامات بالفساد والاستبداد والفشل.

وتوصف الحكومة الحالية بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ويرأسها نتنياهو منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.

وذكر موقع "والا" أن الاستطلاع أجراه معهد "لازار" الخاص، وشمل عينة عشوائية من 506 إسرائيليين، بينما لم يذكر هامش الخطأ في النتائج المنشورة.