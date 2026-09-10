الاردن .. استهلاك الكهرباء ينخفض 0.7 % العام الماضي

خبرني - انخفض إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في الأردن بنسبة 0.7 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة، بلغ إجمالي الاستهلاك 20230.4 جيجا واط ساعة في العام 2025 مقابل 20380.38 جيجا واط ساعة في العام الذي سبقه، بحسب الغد.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ارتفاع حصة عدد من القطاعات من إجمالي الاستهلاك خلال العام 2025، مقارنة بالعام 2024، فيما تراجعت حصة القطاع المنزلي والتجاري والفندقي، بحسب البيانات المرفقة.

وبحسب هذه البيانات، حافظ القطاع المنزلي والاعتيادي على صدارته من ناحية حجم الاستهلاك، إذ بلغ استهلاكه 9070.6 في العام 2025، مقارنة مع 9418.85 جيجا واط ساعة في العام 2024، لتتراجع حصته من إجمالي الاستهلاك إلى 45 % مقابل 46 % في العام السابق.

وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الثانية، بكمية استهلاك بلغت 3642.1 جيجا واط ساعة في العام 2025، مقارنة مع 3552.86 جيجا واط ساعة في العام 2024، لترتفع حصته من 17 % إلى 18 %.

كما ارتفع استهلاك قطاع الزراعة وضخ المياه إلى 2953.7 جيجا واط ساعة في العام 2025، مقابل 2900.37 جيجا واط ساعة في العام 2024، لترتفع حصته من إجمالي الاستهلاك من 14 % إلى 15 %.

في المقابل، تراجع استهلاك القطاع التجاري والفنادق إلى 2453.0 جيجا واط ساعة في العام 2025، مقارنة مع 2887.5 جيجا واط ساعة في العام 2024، وانخفضت حصته من إجمالي الاستهلاك من 14 % إلى 12 %.

وبلغ استهلاك إنارة الشوارع 303.6 جيجا واط ساعة في العام 2025، مقابل 324.62 جيجا واط ساعة في العام 2024، مع استقرار حصتها عند 2 % من إجمالي الاستهلاك.

أما بند أخرى، الذي يشمل الإذاعة والتلفزيون، القوات المسلحة، قطاع الاتصالات، مخازن المركبات، المستشفيات الخاصة، والبنوك، فارتفع استهلاكه إلى 1807.4 جيجا واط ساعة في العام 2025، مقارنة مع 1296.19 جيجا واط ساعة في العام 2024، لترتفع حصته من 6 % إلى 9 % وفيما يتعلق بأعداد المشتركين بالتيار الكهربائي، بلغ إجمالي عدد المشتركين لدى شركات الكهرباء الثلاث 2622457 مشتركا في العام 2025، مقارنة مع 2581246 مشتركا في العام 2024، وبنسبة نمو بلغت 2 %.

وبلغ عدد المشتركين لدى شركة الكهرباء الأردنية 1680986 مشتركا في العام 2025، مقابل 1646537 مشتركا في العام 2024، بنمو بلغ 2 %.

كما ارتفع عدد المشتركين لدى شركة كهرباء محافظة إربد إلى 660297 مشتركا في العام 2025، مقارنة مع 645313 مشتركا في العام 2024، وبنسبة نمو بلغت 2 % في المقابل، تراجع عدد المشتركين لدى شركة توزيع الكهرباء إلى 281174 مشتركا في العام 2025، مقابل 289396 مشتركا في العام 2024، وبنسبة تراجع بلغت 3 %.