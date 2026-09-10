صمد 87 عاما.. رونالدو يقود النصر لتحطيم رقم قياسي عالمي

خبرني - وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نادي النصر السعودي على عرش كرة القدم العالمية، بعدما عادل رقما قياسيا صمد 87 عاما، خلال مباراته أمام ضيفه أبها (2-1) مساء يوم الأربعاء.

افتتح رونالدو التسجيل للنصر "العالمي" في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن.

وبحسب قنوات "ثمانية" الناقلة للدوري السعودي، فقد عادل نادي النصر أطول سلسلة للتسجيل في عدد متتال من المباريات ببطولة الدوري المحلي في تاريخ كرة القدم العالمية، والتي كانت مسجلة باسم ريفر بليت الأرجنتيني.

ونجح النادي الأرجنتيني في التسجيل في 93 مباراة متتالية ببطولة الدوري المحلي، بين عامي 1936 و1939، وقد ظل هذا الرقم صامدا حتى كسره نادي النصر بعد 87 عاما.

ووصل "العالمي" للتسجيل في المباراة رقم 93 على التوالي ببطولة دوري "روشن" أمام أبها، بعد أن بدأ تلك السلسلة يوم 8 ديسمبر 2023، خلال الفوز على الرياض 4-1.

ويمتلك النصر فرصة ذهبية لينفرد بصدارة تلك السلسلة، عندما يحل ضيفا على الخليج، يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة السابعة من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.