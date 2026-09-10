إسرائيل تفتتح سفارة لها في سلوفينيا

خبرني - افتتحت إسرائيل سفارتها في سلوفينيا، يوم الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، في أعقاب مراسم افتتاح السفارة في عاصمة سلوفينيا ليوبليانا، التي حضرها: "هذه هي السفارة الإسرائيلية الجديدة الخامسة خلال العام ونصف العام الأخير".

وأضاف: "لدينا أصدقاء في أوروبا وحول العالم، وعلينا تعزيز العلاقات والتعاون معهم. وأنا سأواصل توسيع الشبكة الدبلوماسية لإسرائيل حول العالم".

يذكر أنه لم تكن هناك سفارة إسرائيلية في ليوبليانا رغم وجود العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وكان الدبلوماسيون النمساوين يمثلون مصالح إسرائيل في سلوفينيا.

واتخذ القرار بشأن افتتاح السفارة الإسرائيلية في سلوفينيا في يونيو الماضي بعد تولي الحكومة الجديدة برئاسة يانيز يانشا.

واتخذت الحكومة الجديدة موقفا مؤيدا لإسرائيل، خلافا عن الحكومة اليسارية السابقة برئاسة روبرت غولوب، التي فرضت حظرا على توريدات الأسلحة لإسرائيل وأعلنت اعترافها بدولة فلسطين في 2024.