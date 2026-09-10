عموتة يعتدي على لاعب الأهلي المصري - فيديو

خبرني - أثار المغربي الحسين عموتة مدرب نادي الأهلي حالة من الجدل بتصرفه الغريب مع لاعبه علي محمود خلال مباراته ضد المقاولون العرب مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري.

قرر عموتة سحب اللاعب علي محمود في الدقيقة 59، ودفع بأحمد رضا بدلا منه.

أظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، عموتة وهو يشد علي محمود من يده بقوة ومن ثم قام بدفعه.

وكتب الناقد الرياضي محمود شوقي عبر حسابه على منصة "فيسبوك": "واقعة علي محمود مع عموته.. اللاعب خرج حزينا من الملعب، وتجاهل مصافحة المدير الفني، أثناء التبديل".

وأضاف: "عموته غضب بشدة من تصرف اللاعب، ودفعه بقوة في صدره، ليصاب علي محمود وكل من رأى المشهد بصدمة قوية".

وعلق الحسين عموتة، على الواقعة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلا: "علي محمود من اللاعبين الشباب الجيدين، وكان يرغب في استكمال المباراة، واللاعب لديه إمكانيات مميزة".