هاتريك لتوريس .. سان جيرمان يدمر سلوفان بسداسية - فيديو

خبرني - في ليلة أوروبية أكد فيها باريس سان جيرمان أنه لا يمزح في سعيه نحو اللقب القاري، حول أبناء العاصمة الفرنسية ملعبهم إلى مسرح للاستعراض الكروي، وسحقوا ضيفهم سلوفان براتيسلافا بسداسية مقابل هدف، في مباراة من طرف واحد لم يترك فيها الباريسيون أي مجال للشك حول الفوارق الفنية الهائلة بين الفريقين.

المواجهة التي بدت محسومة على الورق، تحولت على أرض الملعب إلى مهرجان تهديفي حمل توقيع الثنائي المتوهج عثمان ديمبيلي وفيران توريس، حيث تكفل الأول بقيادة الشوط الأول بثنائية وصناعة، قبل أن يتولى الثاني مهمة الإجهاز على الضيوف بهاتريك تاريخي في الشوط الثاني، ليبعث باريس رسالة قوية إلى كل منافسيه في القارة العجوز.

الشوط الأول.. ديمبيلي يتوهج وتوريس يؤكد التفوق

افتتح باريس المباراة بقوة هجومية كاسحة، فرض خلالها سيطرته المطلقة على مجريات اللعب منذ اللحظات الأولى، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 16 عبر النجم عثمان ديمبيلي الذي استغل كرة مرتدة من ركلة ركنية وسددها بيسراه ببراعة من داخل منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى السفلى.