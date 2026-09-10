قذيفة أوديجارد تمنح آرسنال الفوز على نابولي - فيديو

خبرني - عاد آرسنال بـ3 نقاط ثمينة من ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بعد الفوز على مضيفه نابولي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الهدف الوحيد، مارتن أوديجارد، في الدقيقة 75، حيث مرر تزوليس الكرة إلى أوديجارد بالقرب من حافة منطقة جزاء نابولي، وتركها القائد تمر أمامه قبل أن يطلق تسديدة قوية بالقدم اليسرى اصطدمت بالقائم الأيسر في طريقها إلى الشباك.

ورفع آرسنال رصيده إلى 3 نقاط، في المركز 12 بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن الفرق التي تسبقه، فيما ظل نابولي بلا رصيد، في المركز 30.