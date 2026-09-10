ليفربول يقلب الطاولة على أتلتيكو في مباراة مثيرة - فيديو

خبرني - حوّل ليفربول تأخره بهدف إلى انتصار ثمين باثنين (2-1) على ضيفه أتلتيكو مدريد بملعب "أنفيلد" في إحدى قمم الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت المباراة مثيرة في أغلب أوقاتها، إذ تبادل الفريقان السيطرة والخطورة الهجومية على مدار شوطي المواجهة.

وحقق ليفربول فوزه الرابع على التوالي في مبارياته ضد أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال، مؤكدًا علو كعبه على منافسه الإسباني.

وحسب شبكة "أوبتا"، تعرض أتلتيكو مدريد للخسارة في 4 مباريات متتالية أمام منافس واحد بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

يورينتي يسجل بالتخصص

بدأت المباراة سريعة من الجانبين، وعند اكتمال الربع ساعة الأول وضع ماركوس يورينتي فريقه أتلتيكو مدريد في المقدمة بهدف العادة، إذ سجل هدفه الشخصي الخامس على ملعب "أنفيلد" بدوري الأبطال.

وجاء هدف يورينتي من تصويبة متقنة، بعدما استقبل تمريرة بينية رائعة من جوليان ألفاريز.

ضغط ليفربول بقوة من أجل إدراك التعادل مستغلًا الدعم الجماهيري الكبير، وكان له ما أراد قبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول.

واستثمر أصحاب الأرض لحظة ارتباك دفاعي من أتلتيكو مدريد، ومرر الوافد الجديد رونالد أراوخو كرة بالكعب لدومينيك سوبوسلاي، الذي سدد أرضية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى العملاق يان أوبلاك.

ليفربول يعود

دخل ليفربول الشوط الثاني بضغط هجومي لافت، وأطلق ماك أليستر تسديدة صاروخية مفاجئة من خارج منطقة الجزاء، لم يلحق لها أوبلاك، لتعلن عن الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 50.