أميركا تسجل أكثر فصول الصيف حرارةً منذ 132 عامًا

خبرني - قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة شهدت هذا العام أكثر فصول الصيف حرارةً على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات قبل 132 عاماً.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة فكان هذا الصيف وشهر آب خصوصا أكثر فصول الصيف حرارةً في السجلات، وبلغ متوسط ​​درجات الحرارة خلال فصل الصيف المناخي (الممتد من حزيران إلى آب 2026) 74.37 درجة فهرنهايت في الولايات المتحدة، مشيرة إلى تجاوز الأرقام القياسية السابقة المسجلة في عامي 1936 و2021 بمقدار 0.4 درجة فهرنهايت.

وقالت إن شهر آب الماضي حطم الأرقام القياسية باعتباره أكثر أشهر آب حرارةً في التاريخ المسجل بمتوسط ​​درجة حرارة بلغ 75.6 درجة فهرنهايت، في حين نال شهر تموز 2026 لقب الشهر الأكثر حرارةً على الإطلاق مقارنةً بأي شهر آخر سُجلت درجات حرارته في البلاد.