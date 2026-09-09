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بتوجيهات ملكية سامية.. إخلاء مواطن أردني مصاب إثر حادث سير في الإمارات

  • 09 أيلول 2026
  • 23:08
بتوجيهات ملكية سامية إخلاء مواطن أردني مصاب إثر حادث سير في الإمارات

خبرني - بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم الأربعاء، إلى قيادة سلاح الجو الملكي بإرسال طائرة إخلاء طبي جوي، مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي، لإخلاء مواطن أردني يبلغ من العمر (27) عامًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر تعرضه لحادث سير.

وقال قائد طبابة سلاح الجو الملكي إن المصاب يعاني من إصابات بالغة، وإن حالته العامة حرجة، مبينًا أنه جرى نقله إلى أرض الوطن بسلام، وسيُحوّل إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واستكمال علاجه، بإشراف كوادر طبية متخصصة من مختلف الاختصاصات ذات العلاقة.

وعبّر ذوو المصاب عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة، مثمنين الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في خدمة المواطنين داخل المملكة وخارجها.

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