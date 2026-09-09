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رئيس وزراء النرويج: مسيّرة كادت أن تصيب طائرة زيلينسكي

  • 09 أيلول 2026
  • 22:49
رئيس وزراء النرويج مسيّرة كادت أن تصيب طائرة زيلينسكي

خبرني - قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره الأربعاء إن طائرة تقلّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مولدوفا إلى أوسلو للمشاركة في جنازة الملك هارالد الخامس، كادت أن تُصاب بطائرة مسيّرة.

وقال ستوره لهيئة الإذاعة النروجية العامة "ان آر كاي"، إن رحلة زيلينسكي "كانت على وشك أن تُصاب بطائرة مسيّرة عند إقلاعها من مولدوفا.

هذه هي الحقيقة التي يعيشها" الرئيس الأوكراني الذي وصل إلى أوسلو الثلاثاء لحضور الجنازة التي أقيمت الأربعاء.

ولم يقدم تفاصيل أخرى بشأن الحادثة.

ووصل زيلينسكي إلى أوسلو مساء الثلاثاء، حيث أجرى محادثات مع مسؤولين نرويجيين بشأن المساعدات العسكرية التي قد تقدمها بلادهم لكييف، بما في ذلك دعم الدفاع الجوي، فضلا عن المساعدات المدنية.

وشارك زيلينسكي الأربعاء إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأجانب في جنازة الملك هارالد الخامس الذي توفي في 28 أغسطس (آب) عن 89 عاما.

وغادر زيلينسكي النرويج بعد الجنازة متوجها إلى كندا لإجراء محادثات، وفق ما قال ستوره.

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