مفتي روسيا يستقبل وفداً حكومياً أردنياً

خبرني - استقبل مفتي روسيا، الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين، وفدا حكوميا من المملكة الأردنية الهاشمية.

وضم الوفد وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، ووزير السياحة عماد حجازين، ووزير الزراعة صائب خريسات، ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك، بحضور السفير الأردني لدى روسيا خالد الشوابكة.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات المتميزة بين روسيا الاتحادية والمملكة الأردنية الهاشمية، والروابط الوثيقة بين البلدين، ولا سيما في المجالات الدينية والتعليمية، التي تشهد تطوراً كبيراً في إطار اتفاقيات التعاون القائمة بين البلدين.