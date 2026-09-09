"أبل" تكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي آيفون دوو.. يشبه جواز السفر

خبرني - أعلنت أبل اليوم الأربعاء عن هاتفها الجديد القابل للطي (آيفون دوو) - يمثل أكبر تغيير منذ سنوات في المنتج الرئيسي للشركة، خلال فعالية بمسرح ستيف جوبز في مقرها بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا.

ويأتي هاتف "دوو" بحجم وحواف دائرية تماثل جواز السفر، ويفتح على شاشة عريضة أفقية يمكن عرضها رأسياً أيضاً. كما يحتوي على شاشة أصغر مفردة في الأمام عند طي الهاتف. وقالت الشركة إنه يعد أنحف هواتف "أبل" على الإطلاق عند فتحه.

ويبدأ سعر آيفون دوو من 1999 دولارا بسعات تخزين تتراوح بين 256 غيغابايت و2 تيرابايت، وفق وكالة "رويترز".



وقالت الشركة إن آيفون دوو هو أنحف منتجات هاتفها آيفون على الإطلاق عند فتحه موضحة أنه يتمتع بشاشة سوبر ريتينا إكس.دي.آر بحجم 7.6 بوصة، أي أكبر بنسبة 50% من شاشة آيفون 18 برو ماكس.

ويعد حدث إطلاق الهاتف القابل للطي، وهو الأول تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس، إعادة هيكلة هي الأبرز للمنتج الرئيسي لشركة "أبل" منذ إزالة زر الرئيسية الفعلي في هاتف "آيفون X" عام 2017.

وحقق هاتف "آيفون" إيرادات بلغت 209.6 مليار دولار، أي ما يزيد قليلاً عن نصف مبيعات "أبل" في أحدث سنواتها المالية.

وسلّم الرئيس التنفيذي السابق تيم كوك شعلة القيادة إلى تيرنوس من خلال مقطع فيديو يعرض كيفية بدء العرض التقديمي، انتهى بلقطة مقربة لكوك وهو يقول: "لست أنا.. إنه رجلكم الجديد"، مشيراً إلى تيرنوس.

وأشاد تيرنوس بهاتف "آيفون" باعتباره مركزاً للذكاء الاصطناعي الشخصي يركز على الخصوصية، مشيراً إلى أن الشركات الأخرى تسعى لجمع البيانات الشخصية وتخزينها، وقال: "بصراحة، الثقة لها حدود عندما لا تعود بياناتك تحت سيطرتك، ولهذا السبب تعمل تقنية (Apple Intelligence) على الجهاز نفسه كلما أمكن ذلك".

أسعار "18 برو" وتحديثات "سيري"

من جانبها، أوضحت ليليان رينكون، التي تشرف على منتجات الذكاء الاصطناعي في "أبل" بعد استقطابها من "غوغل" في وقت سابق من هذا العام، أن مساعد "سيري" المحدث سيتوافق مع 300 ألف تطبيق عند إطلاقه.

واستعرض المسؤولون التنفيذيون أيضاً هاتفي "آيفون 18 برو" و"18 برو ماكس"، وهما أحدث إصدارات السلسلة الشهيرة غير القابلة للطي. وتبدأ أسعار "آيفون 18 برو" و"برو ماكس" من 1199 و1299 دولاراً، بزيادة قدرها 100 دولار عن الأسعار الافتتاحية لطرازي "17 برو" و"17 برو ماكس".

كما كشفت "أبل" عن ميزة تستهدف معالجة المخاوف المتزايدة بشأن الصور المنشأة والمعدلة بوساطة الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت معياراً جديداً أطلقت عليه اسم "Apple Reference Image" لإثبات أصالة الصور الملتقطة بكاميرات "آيفون 18 برو" الجديدة، وأكدت دعمها لمعيار "SynthID" الناشئ لتحديد الصور التي تم إنشاؤها أو تعديلها بالذكاء الاصطناعي.

ولن تتوفر ميزة "Apple Reference Image" في الاتحاد الأوروبي أو الصين.

ويتضمن "آيفون 18 برو" أيضاً شريحة "A20 Pro" الجديدة، التي تقدم تحسينات تساعد نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على العمل مباشرة عبر هواتف "آيفون".

وقال باولو بيسكاتوري، المحلل في "PP Foresight": "تقنيات (Apple Intelligence) و(سيري) تتصدر المشهد. تستغل أبل نقطة قوتها الكبرى، وهي الحجم الضخم لقاعدتها من الأجهزة، لجعل الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من التجربة اليومية عبر مختلف منتجاتها".

تراجع الأسهم

وتراجعت الأسهم بنحو 1% خلال عرض "أبل".

وأعلنت الشركة أيضاً عن إصدار جديد من سماعات "AirPods" يبدأ بسعر 129 دولاراً مزوداً بميزة إلغاء الضوضاء، وهي الأولى لفئتها الاقتصادية من السماعات، بينما تتوفر نسخة بسعر 149 دولاراً بميزات إضافية مثل الشحن اللاسلكي والتحكم في الصوت عبر الجذع بالسحب لأعلى أو لأسفل.

كما قدمت "أبل" ساعتي "Apple Watch Series 12" و"Apple Watch Ultra 4"، بمثابة ترقيات رئيسية تركز على الصحة، ويتضمن ذلك نظام استشعار معاد تصميمه يجمع بيانات ضربات القلب بفرص أكثر تكراراً من ذي قبل، ويدعم ميزات جديدة لقياس التعافي واللياقة البدنية.

وأكّدت الشركة أن الساعات تستخدم معالجات "أبل سيليكون" جديدة ومستشعرات محسنة لتقديم ما وصفته بأنه أكثر تتبع دقة لضربات القلب في الأجهزة القابلة للارتداء.