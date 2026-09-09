برشلونة يستعرض في مرمى فينوورد بخماسية

خبرني - استهل برشلونة مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بفوز ثمين ومستحق على ضيفه فينوورد روتردام الهولندي بنتيجة 5 - 1، يوم الأربعاء، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (سبوتيفاي كامب نو)، تقدم برشلونة بهدف مبكر حمل توقيع نجمه البرازيلي رافينيا في الدقيقة الثالثة، وأضاف زميله الألماني كريم أديمي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 22، مسجلاً أول أهدافه مع الفريق الكتالوني، الذي انضم لصفوفه هذا الصيف.

وواصل رافينيا تألقه عقب تسجيله الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 57، محرزاً هدفه الشخصي الثاني في اللقاء، فيما أضاف النجم الشاب لامين يامال الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وأحرز البديل سيم شتين هدف فينوورد الوحيد في الدقيقة 82، فيما أضاف البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 85، بعد دقيقتين فقط من نزوله لأرض الملعب قادماً من مقاعد البدلاء.

وبذلك، حصل برشلونة، المتوج بخمسة ألقاب في المسابقة كان آخرها عام 2015، أول ثلاث نقاط في مسيرته بمرحلة الدوري، فيما بقي فينوورد، الفائز بالبطولة عام 1970 بلا رصيد من النقاط.

ويحل برشلونة ضيفاً على غلطة سراي التركي في الجولة المقبلة، في حين يلعب فينوورد مع ضيفه كومو الإيطالي.