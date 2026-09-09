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ترمب: حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية

  • 09 أيلول 2026
  • 22:17
ترمب حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، إنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأميركية في نوفمبر، معتبراً أن طهران لن تتمكن من الصمود، متّهماً إياها بـ"محاولة التأثير" في الانتخابات.

وأضاف ترمب في تصريح للصحافة ترامب متحدثاً عن إيران أنه لا يتطلع إلى اتفاق، وأنه يقوم بما هو أكبر من الاتفاق النووي.

ولفت ترمب إلى أن "العالم كله سيواجه مشكلة كبيرة إذا حصلت إيران على سلاح نووي".

وبخصوص حرب أوكرانيا قال الرئيس الأميركي إنه أجرى محادثة رائعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن الزعيم الروسي يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وصرح ترمب لصحفيين قبل صعوده طائرة الرئاسة المتجهة إلى دالاس لحضور مؤتمر للحزب الجمهوري أنه "يرغب في التوصل إلى اتفاق، وإذا كان (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي) يرغب في ذلك أيضا، فسيكون ذلك رائعا".

وبالعودة إلى الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران فقد تحول إلى حرب ناقلات متصاعدة، إذ أعلن "الحرس الثوري الإيراني"، الأربعاء، أنه هاجم سفينتين أميركيتين و8 ناقلات نفط في الخليج؛ وذلك رداً على هجوم أميركي استهدف 5 ناقلات نفط إيرانية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ذكرت، مساء الثلاثاء، أنها دمرت خمس ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر، وذلك بعد أن استهدف "الحرس الثوري الإيراني" سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية بصواريخ باليستية.

إلى ذلك، أعلن "الحرس الثوري" أنه هاجم عشر سفن أخرى كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها "محظورة وغير آمنة".

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