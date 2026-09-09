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بيانات تتوقع ارتفاع أسعار النفط مع استنزاف حرب إيران للمخزون العالمي

  • 09 أيلول 2026
  • 22:15
بيانات تتوقع ارتفاع أسعار النفط مع استنزاف حرب إيران للمخزون العالمي

خبرني - رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء توقعاتها لأسعار النفط لهذا العام والعام المقبل، في ظل الانخفاض السريع في المخزونات العالمية نتيجة لتراجع الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب الإيرانية.

وذكرت الإدارة أنها تتوقع الآن أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت، المعيار العالمي، حوالي 91 دولارا للبرميل في السوق الفورية هذا العام، بزيادة تقارب 5% عن توقعاتها السابقة لعام 2026.

كما توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.65 دولارا للبرميل هذا العام، بزيادة تقارب 5% أيضا عن توقعاتها السابقة.

وأُنجز التقرير في الثالث من أيلول، قبل التصعيد الأخير للتوترات في الشرق الأوسط.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الهجمات على البنية التحتية للشحن والطاقة في الشرق الأوسط منذ نهاية الأسبوع الماضي، ما دفع أسعار خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الأربعاء.
 

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