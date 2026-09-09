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الأردن يدين الدخول اللاشرعي لنتنياهو إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا

  • 09 أيلول 2026
  • 22:14
الأردن يدين الدخول اللاشرعي لنتنياهو إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا

خبرني - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدخول اللاشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى منطقة جبل الشيخ في الجمهورية العربية السورية الشقيقة؛ انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واستفزازًا مرفوضًا.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة هذا الانتهاك الخطير الذي يمثّل مساسًا بسيادة دولة عربية وتصعيدًا غير مقبول، مشدّدًا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك عام ١٩٧٤.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزءًا من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها.

كما جدّد موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة.

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