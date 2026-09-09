شهيد بغزة وجيش الاحتلال يدمر منازل ويشرّد عشرات العائلات

خبرني - استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون، بينهم طفلان، اليوم الأربعاء، في هجمات إسرائيلية استهدفت بنايات سكنية وتجمعا لمدنيين ودراجة نارية وسط وشمالي قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار استهدف نازحين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي أحدث الهجمات، أصيب شاب ومسن بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو حطب غربي مدينة خان يونس، بعد إنذار بالإخلاء، في ثالث حادث من نوعه اليوم.



وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر طبية بأن المستشفيات استقبلت 6 إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة مول أبو دلال في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

ودمرت طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة أبو دلال وعددا من المباني في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، مما أدى إلى تشريد أكثر من 60 عائلة، وفق إفادة أحد سكان المنطقة.

وقال شهود عيان إن السكان مُنحوا 10 دقائق فقط لإخلاء منازلهم قبل الهجوم، مشيرين إلى تدمير كتلة سكنية كاملة.



