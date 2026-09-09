المغرب يدين العدوان الإيراني ويؤكد دعمه لأمن الأردن واستقراره

خبرني - أدان المغرب الهجمات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن، مؤكداً تضامنه المطلق مع المملكة ودعمه الثابت لإجراءاتها الرامية إلى الدفاع عن أمنها واستقرارها.

جاء ذلك في برقية تضامن واستنكار بعثها العاهل المغربي محمد السادس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن.

وقال جلالة الملك في البرقية: "لقد تابعت ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية الآثمة، التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في استمرار للنهج العدائي لإيران ضد بلدكم الشقيق، وكذا دول الخليج العربية".

وأضاف: "وأمام هذا الحدث الخطير، أعرب لجلالتكم عن إدانتي القوية ورفضي الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر، الذي يستهدف المساس باستقرار بلدكم الشقيق، وترويع أمن وسلامة الشعب الأردني الأبي".

وأكد محمد السادس "تضامن المغرب المطلق مع الأردن ودعمه الثابت واللامشروط لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية، بقيادتكم الحكيمة، من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الأردن وسلامة مواطنيه"، مؤكداً أن "أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المغرب".

وفي ختام البرقية، أعرب العاهل المغربي عن ثقته بأن "الشعب الأردني الأبي، بقيادتكم الرشيدة، سيتجاوز تداعيات هذه الاعتداءات الآثمة، بما هو معهود فيه من عزيمة وتضامن ورباطة جأش".