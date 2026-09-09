الأردن يرحب باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المتعلق بسورية

خبرني - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأربعاء باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المتعلق بالجمهورية العربية السورية ، وما ترتب عليه من إنهاء نظر المجلس في بند تنفيذ اتفاق الضمانات في سوريا في ضوء تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعبّرت الوزارة عن تقديرها لكافة الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخروجهم بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدّمت مشروعه الدول العربية الأعضاء في مجلس المحافظين، كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري.

وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة.