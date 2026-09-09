*
الجمعة: 11 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • الأردن يرحب باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المتعلق بسورية

الأردن يرحب باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المتعلق بسورية

  • 09 أيلول 2026
  • 22:04
الأردن يرحب باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المتعلق بسورية

خبرني - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأربعاء باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المتعلق بالجمهورية العربية السورية ، وما ترتب عليه من إنهاء نظر المجلس في بند تنفيذ اتفاق الضمانات في سوريا في ضوء تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعبّرت الوزارة عن تقديرها لكافة الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخروجهم بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدّمت مشروعه الدول العربية الأعضاء في مجلس المحافظين، كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري.

وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ذوو الطفل إلياس يصفحون عن سائقة الحافلة - تفاصيل العطوة
ذوو الطفل إلياس يصفحون عن سائقة الحافلة - تفاصيل العطوة
  • 2026-09-11 00:45
صناعيو إربد يحسمون انتخابات الغرفة بالتزكية
صناعيو إربد يحسمون انتخابات الغرفة بالتزكية
  • 2026-09-10 23:10
العيسوي يطمئن على مصابي حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم
العيسوي يطمئن على مصابي حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم
  • 2026-09-10 22:54
العساف: 98.7% دقة المخالفات.. و1137 بلاغا عبر
العساف: 98.7% دقة المخالفات.. و1137 بلاغا عبر "سند" خلال 48 ساعة
  • 2026-09-10 21:14
انخفاض وفيات حوادث السير 6% في الأردن خلال النصف الأول من 2026
انخفاض وفيات حوادث السير 6% في الأردن خلال النصف الأول من 2026
  • 2026-09-10 21:01
إدارة السير: تغيير مسرب مفاجئ من سائق شاحنة السبب المباشر لحادث الصحراوي
إدارة السير: تغيير مسرب مفاجئ من سائق شاحنة السبب المباشر لحادث الصحراوي
  • 2026-09-10 20:43