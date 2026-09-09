«سامحوني».. محمد فضل شاكر يعتذر عن حفله في الكويت

خبرني - أعلن الفنان محمد فضل شاكر اعتذاره عن حفله في الكويت المقرر غدًا الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية حالت دون قدرته على تقديم الحفل، موجهًا اعتذاره لجمهوره.

ونشر محمد فضل شاكر مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وجه خلاله رسالة إلى جمهوره في الكويت، موضحًا سبب اعتذاره عن الحفل.

وقال محمد فضل شاكر في الفيديو: «أهل الكويت سامحوني، أنا بعتذر لكم، كل حد حجز تيكت أنا آسف، بس تعبان ومضطر أأجل الحفل».

وحرص الفنان على ممازحة جمهوره في الكويت رغم اعتذاره عن الحفل بسبب حالته الصحية، إذ أشار بطريقة طريفة إلى أن الفنان وائل جسار كان سبب تعرضه للوعكة، قائلًا: «سامحوني، وائل جسار هو اللي عداني».

محمد فضل شاكر في الساحل الشمالي

وكان الفنان محمد فضل شاكر قد أحيا في يوليو/تموز الماضي ثاني حفلات المسرح الروماني بالساحل الشمالي، بمشاركة الفنان الشامي شاكر، وسط حضور آلاف من الجمهور الذين توافدوا إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم محمد فضل شاكر والشامي شاكر خلال الحفل مجموعة من أغانيهما التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين ومحبيهما، في ليلة فنية أقيمت وسط حضور جماهيري واسع.

ونظم الحفل محمد منصور والمنتج مارسيل الزغبي، وشهد تقديم الفنانين باقة من أعمالهما الغنائية التي تفاعل معها الجمهور طوال الأمسية، ليحقق الحفل نجاحًا ملحوظًا، ويؤكد الحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته الفعالية.

ويأتي اعتذار محمد فضل شاكر عن حفله في الكويت بعدما كان يستعد للقاء جمهوره هناك، إلا أن الوعكة الصحية التي تعرض لها دفعته إلى تأجيل الموعد والاعتذار لكل من حجز تذكرة الحفل.