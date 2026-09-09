خبرني - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تستعد لاستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، في حين قالت القناة الـ12 العبرية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وافقت على عودة الزيارات.

وذكرت اللجنة في بيان أنها أجرت اليوم الأربعاء اجتماعا فنيا وجولة تقييم في أحد مرافق الاحتجاز العسكرية في إسرائيل استعدادا لاستئناف زيارات الأسرى. لكن البيان أكد أن الفريق لم يلتقِ أي أسير خلال الزيارة ولم يُسمح له بإجراء أي تواصل مباشر مع الأسرى.



وأوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، جوليان ليريسون، أن زيارة اليوم "تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استئناف الزيارات"، مضيفا أن المنظمة ستواصل مناقشة ترتيبات هذه الزيارات مع السلطات المعنية.

وتشير اللجنة إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى الأسرى في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ودعت مرارا للحصول على معلومات عن مصير ومكان وجود جميع الأسرى، وإلى منحها إمكانية الوصول إليهم.

وذكّرت اللجنة في بيانها اليوم بأن القانون الإنساني الدولي يلزم السلطات التي تحتجز أشخاصا بمعاملتهم معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم، مؤكدة تمسكها بدورها كمنظمة محايدة ومستقلة.

من ناحيتها قالت القناة الـ12 العبرية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على السماح للصليب الأحمر باستئناف زياراته للأسرى الفلسطينيين اعتبارا من الأربعاء المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت أن ممثلي اللجنة تلقوا توجيهات بالحضور إلى تل أبيب، وأن الزيارات من المتوقع أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري، مضيفة أنه "إذا لم يطرأ أي تغيير، فسيتم ذلك بالفعل الأربعاء المقبل".



وفي 4 حزيران/ يونيو، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية سياسة الحكومة المتمثلة في منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وأمرت بإلغائها. وذلك ردا على التماس قدمته في فبراير/شباط منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينيون.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و90 سيدة، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، وسط تقارير تتحدث عن تعذيبهم وإهمالهم طبيا.