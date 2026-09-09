جبل الفأس مرة أخرى.. تقارير عن مخطط أمريكي لقصف منشآت إيران النووية

خبرني - كشفت شبكة "سي إن إن" -اليوم الأربعاء- تواصل مساعي الولايات المتحدة لشنّ "ضربات حاسمة" ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مشيرة إلى أن عناصر داخل وزارة الحرب الأمريكية عقدت مؤخرا جلسة تخطيط مكثفة بهذا الشأن.

واستنادا إلى صور أقمار صناعية، رصدت الشبكة زيادة كبيرة بأعمال البناء في موقع "جبل الفأس" النووي الإيراني خلال العام الجاري، بالتزامن مع الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران.



ورجّح محللون لـ"سي إن إن" بأن يكون المرفق الواقع تحت الأرض مصمّما ليشكّل ملاذا آمنا للبرنامج النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدد -الجمعة الماضية- بأن بلاده قد تستهدف جبل رأس الفأس في إيران قريبا، قائلا "نعرف كل تحركات إيران ونوجه لها ضربات قوية".

ويوجد هذا الموقع قرب منشأة ⁠نطنز الإيرانية لتخصيب ⁠اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، ⁠وهو شديد ⁠التحصين ⁠ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على ‌عمق كبير.

مشروع قرار أمريكي أوروبي

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مشروع قرار أمريكي أوروبي، اطلعت عليه الجزيرة، يتهم إيران بمواصلة عدم الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالملف النووي.

ويشير المشروع إلى أن غياب معلومات عن المواد النووية، وعدم الوصول إلى المرافق الإيرانية، يمثلان مسألتين تستدعيان معالجة عاجلة.

وفي الوقت نفسه، يؤكد المشروع الأوروبي الأمريكي دعم التوصل إلى حل دبلوماسي، للتحديات التي يطرحها البرنامج النووي الإيراني.

وفجر اليوم الأربعاء، تصاعدت الأحداث في محيط مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط بالمضيق ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية، وذلك بالتزامن مع استهدافه مواقع في الأردن.