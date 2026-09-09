الحوثيون يستهدفون 3 مدن سعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة

خبرني - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، إن الحوثيين نفذوا الأربعاء هجمات باتجاه 3 مدن سعودية.

وأوضح المالكي أن الهجمات استهدفت خميس مشيط وأبها وجازان، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وأضاف أن استمرار هذه الاعتداءات على المقدرات الوطنية والبنى التحتية يعكس نهج الحوثيين في التصعيد واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات لحماية سيادة السعودية ومقدراتها الوطنية والمدنيين والأعيان المدنية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي وفق مبدأ الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.