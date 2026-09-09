*
الجمعة: 11 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الحوثيون يستهدفون 3 مدن سعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة

  • 09 أيلول 2026
  • 21:34
الحوثيون يستهدفون 3 مدن سعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة

خبرني - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، إن الحوثيين نفذوا الأربعاء هجمات باتجاه 3 مدن سعودية.

وأوضح المالكي أن الهجمات استهدفت خميس مشيط وأبها وجازان، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وأضاف أن استمرار هذه الاعتداءات على المقدرات الوطنية والبنى التحتية يعكس نهج الحوثيين في التصعيد واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات لحماية سيادة السعودية ومقدراتها الوطنية والمدنيين والأعيان المدنية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي وفق مبدأ الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

السعودية: الحوثيون يراهنون على الإرهاب وعليهم تحمل التبعات
السعودية: الحوثيون يراهنون على الإرهاب وعليهم تحمل التبعات
  • 2026-09-11 00:14
الإمارات تؤكد حرصها على علاقاتها مع جميع الدول وتتطلع لأن يكون قرار الجزائر مؤقتا
الإمارات تؤكد حرصها على علاقاتها مع جميع الدول وتتطلع لأن يكون قرار الجزائر م...
  • 2026-09-10 20:55
ما هي أسعار تذاكر الفورمولا 1 أبوظبي 2026؟
ما هي أسعار تذاكر الفورمولا 1 أبوظبي 2026؟
  • 2026-09-10 18:33
أول رد رسمي إماراتي على الجزائر بعد قرار قطع العلاقات
أول رد رسمي إماراتي على الجزائر بعد قرار قطع العلاقات
  • 2026-09-10 15:06
رسمياً.. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات
رسمياً.. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات
  • 2026-09-10 13:42
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع سعودية
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع سعودية
  • 2026-09-10 12:57