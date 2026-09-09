مصر تحذر من عروض وهمية للحج والعمرة

خبرني - حذر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، المواطنين من العروض والإعلانات المتداولة للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، إن وزارة السياحة والآثار أفادت بأن إعلانات متداولة للحج والعمرة تتضمن عروضا وهمية لكيانات غير قانونية، تستهدف استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم، محذرة من الانسياق وراء تلك الإعلانات أو التعامل مع جهات غير معتمدة.

وأكدت الوزارة أن تنظيم رحلات الحج والعمرة يتم من خلال شركات السياحة المرخصة والمعتمدة من الوزارة، والتي يمكن التحقق منها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مشددة على ضرورة التأكد من حصول الشركة على التراخيص الرسمية وسلامة موقفها القانوني قبل سداد أي مبالغ مالية أو إتمام إجراءات الحجز.

وشددت الوزارة على ضرورة تجنب التعامل مع الجهات أو الصفحات غير الرسمية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وتفادي تعرضهم لعمليات النصب والاحتيال.

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى مواصلة تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج الحج والعمرة، موضحة أن حملاتها أسفرت عن غلق عدد من الكيانات المخالفة، في إطار جهود الدولة لمواجهة عمليات النصب والاحتيال والحفاظ على حقوق المواطنين.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق ضبط وغلق 2063 كيانا غير مرخص بمختلف المحافظات، كانت تمارس تنظيم وبيع الرحلات والبرامج السياحية، ومن بينها برامج الحج والعمرة، دون الحصول على التراخيص اللازمة.