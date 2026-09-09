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  • السفارة الأردنية في واشنطن تمدد ساعات استقبال المراجعين وتحدّث نظام المواعيد

السفارة الأردنية في واشنطن تمدد ساعات استقبال المراجعين وتحدّث نظام المواعيد

  • 09 أيلول 2026
  • 21:10
السفارة الأردنية في واشنطن تمدد ساعات استقبال المراجعين وتحدّث نظام المواعيد

خبرني - أعلنت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن تحديث نظام المواعيد وتمديد ساعات استقبال المراجعين في القسم القنصلي، بهدف استيعاب عدد أكبر من المراجعين وتسهيل حصول أبناء الجالية الأردنية على الخدمات القنصلية.

وأوضحت السفارة أن ساعات استقبال المراجعين أصبحت من الساعة 9:20 صباحًا وحتى 3:30 مساءً.

وأكدت السفارة استمرار استقبال المواطنين الأردنيين دون موعد مسبق، مع منح الأولوية للمراجعين الذين لديهم مواعيد مسبقة.

ودعت السفارة الراغبين بحجز المواعيد إلى اتباع الخطوات الموضحة في الصورة المرفقة، فيما يمكن للمراجعين التواصل معها للاستفسار عبر الرقم (202) 966-2861، فرعي (6307).

وأكدت السفارة حرصها على تقديم أفضل الخدمات لأبناء الجالية الأردنية في الولايات المتحدة، معربة عن شكرها لهم على تعاونهم.

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