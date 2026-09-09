الأردنية للطيران تدشّن طائرتين من طراز إيرباص ‎A320‎ وتواصل تعزيز أسطولها

خبرني - دشّنت شركة الأردنية للطيران طائرتين من طراز إيرباص ‎A320‎ تحملان علامتي التسجيل ‎JY-JAZ‎ و‎JY-JAM‎، في خطوة جديدة ضمن مسيرة الشركة الهادفة إلى تطوير أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية ويرسّخ حضورها في قطاع النقل الجوي.

واستُقبلت الطائرتان وفق مراسم الطيران التقليدية بقوس المياه، في مشهد احتفالي عبّر عن أهمية هذه الإضافة وما تمثله من امتداد لمسيرة الأردنية للطيران في تطوير عملياتها ورفع مستوى جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية.

وأكدت الشركة أن انضمام الطائرتين يأتي في إطار رؤيتها القائمة على التطوير المستمر والاستثمار في قدراتها، بما يعزز مرونتها التشغيلية ويدعم تقديم تجربة سفر آمنة وموثوقة تنسجم مع المعايير المعتمدة في صناعة الطيران.

ويمثل انضمام الطائرتين إضافة مهمة إلى مسيرة الشركة، ويعكس ثقتها بمستقبل قطاع الطيران الأردني وقدرته على النمو والمنافسة، إلى جانب دوره في دعم الحركة السياحية والاقتصادية وتعزيز ارتباط الأردن بالأسواق الإقليمية والدولية.

وتواصل الأردنية للطيران، بخبرتها وكوادرها الوطنية، البناء على ما حققته من حضور في قطاع الطيران، واضعةً تطوير عملياتها وجودة خدماتها في مقدمة أولوياتها.

طائرتان تنضمان إلى المسيرة… وطموح أردني يواصل التحليق.